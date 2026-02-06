Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 8:25 na drodze powiatowej w miejscowości Nadolice Wielkie na Dolnym Śląsku. Policjanci z oławskiej grupy SPEED, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie, natrafili na kierowcę, który poruszał się z prędkością co najmniej 104 kilometrów na godzinę na drodze, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 kilometrów na godzinę.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oławie wskazali, że kierowca dopuścił się serii innych naruszeń. Wiadomo, że wyprzedzał na skrzyżowaniu oraz bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Nie stosował się także do znaku B-25, mówiącym o zakazie wykonywania tego manewru.

Dodatkowo 46-latek przekraczał linię ciągłą i zajmował więcej niż jeden pas ruchu w wyznaczonym kierunku.

Nie chciał spóźnić się do pracy, więc pędził. "Uzbierał" 65 punktów karnych

Widząc zachowanie tego mężczyzny, policjanci postanowili zatrzymać kierowany przez niego pojazd marki Volkswagen. Choć użyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe, kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Ostatecznie 46-latek doprowadził do kolizji z radiowozem. "Doszło do kontaktu pomiędzy pojazdami, w wyniku czego uszkodzeniu uległ zarówno radiowóz, jak i samochód sprawcy" - wskazali funkcjonariusze z Oławy w wydanym komunikacie.

Okazało się, że 46-latek jest mieszkańcem powiatu wrocławskiego. Tłumacząc policjantom swoje zachowanie, wskazał, że "spieszył się do pracy". Za dopuszczenie się serii rażących wykroczeń na drodze otrzymał łącznie 65 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy. Dodatkowo policjanci złożyli do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny.

Funkcjonariusze apelują, że "pośpiech, brawura i lekceważenie przepisów to jedne z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych". Przypominają, że na drodze należy zachować ostrożność, również mimo pośpiechu. "Apelujemy o rozsądek, odpowiedzialność i bezpieczną jazdę, szczególnie w obszarach zabudowanych oraz w rejonie przejść dla pieszych" - podsumowali policjanci.

