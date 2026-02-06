Nowy pakiet sankcji na Rosję. KE chce "całkowitego zakazu"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że w ramach 20. pakietu sankcji wobec Rosji zaproponowano wprowadzenie całkowitego zakazu transportu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską.

- Podczas gdy Ukraina nadal broni się z niezwykłą odwagą na polu walki, Kreml podwaja skalę zbrodni wojennych, celowo atakując domy i infrastrukturę cywilną. Ataki na obiekty energetyczne i systemy grzewcze pozostawiają całe społeczności bez prądu przy ujemnych temperaturach - oświadczyła przewodnicząca KE.

Jak zaznaczyła, tak nie zachowuje się państwo dążące do pokoju. - To zachowanie narodu prowadzącego wojnę na wyniszczenie wobec niewinnej ludności cywilnej - podkreśliła.

Von der Leyen oceniła, że Rosja przystąpi do rozmów pokojowych tylko wówczas, gdy zostanie do tego zmuszona. Dlatego - jak dodała - Komisja Europejska zaproponowała nałożenie na Rosję kolejnych sankcji w ramach 20. pakietu. Obejmą one sektor energetyczny, finansowy i handel.

ZOBACZ: Kongres chce nowych sankcji. Trump: Mam nadzieję, że nie będę musiał ich użyć

20. pakiet sankcji wobec Rosji. Ursula von der Leyen ogłasza propozycje KE

Aby zaproponowane przez KE sankcje weszły w życie, konieczna będzie zgoda wszystkich państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji wezwała stolice do szybkiego przyjęcia nowego pakietu. W jej ocenie przyjęcie sankcji w związku ze zbliżającą się czwartą rocznicą rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji w Ukrainie stanowiłoby ważny sygnał, że zobowiązanie UE na rzecz wolnej Ukrainy jest niezachwiane.

Według von der Leyen całkowity zakaz przewozu rosyjskiej ropy utrudni Moskwie znalezienie nabywców i docelowo zmniejszy jej dochody. - Ponieważ transport morski jest działalnością globalną, proponujemy wprowadzenie tego całkowitego zakazu we współpracy z partnerami o podobnych poglądach po decyzji G7 - zapowiedziała.

Do tej pory unijne sankcje dotyczyły statków przewożących rosyjską ropę powyżej pułapu ustalonego w ramach sankcji. Teraz zakaz ma obowiązywać niezależnie od tego, po jakiej cenie sprzedawany jest transportowany surowiec. Przewodnicząca KE nie sprecyzowała szczegółów tej propozycji. Z dotychczasowych dyskusji wynika jednak, że zakaz ma obejmować świadczenie jakichkolwiek usług transportowych dotyczących np. ubezpieczenia przewozu i pomocy technicznej.

ZOBACZ: Spięcie w studiu o umowę z Mercosur. "Wotum nieufności dla von der Leyen"

Co jeszcze znajduje się na nowej liście sankcyjnej?

KE zaproponowała dodanie do listy sankcyjnej kolejnych 43 statków floty cieni, co oznacza, że będzie ona liczyć blisko 640 jednostek. Von der Leyen ogłosiła również obostrzenia dotyczące usług w zakresie usług konserwacji tankowców transportujących rosyjski gaz LNG, a także lodołamaczy.

20. pakiet sankcji ma też ograniczyć eksport towarów do Rosji o wartości 360 mln euro - zakazem objęte zostaną traktory, guma i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozszerzony zostanie również zakaz importu z Rosji metali, chemikaliów i minerałów krytycznych o wartości 570 mln euro.

Ponadto von der Leyen zapowiedziała wprowadzenie na listę 20 kolejnych rosyjskich banków regionalnych i działania przeciwko kryptowalutom, które Rosja wykorzystuje do obchodzenia sankcji. Jak dodała, na liście znajdzie się także "kilka banków" w krajach trzecich zaangażowanych w handel towarami objętymi sankcjami.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni