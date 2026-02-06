Korea Północna stworzyła własną edycję Zimowych Igrzysk Olimpijskich, po tym jak jej zawodnicy nie zakwalifikowali się na zawody w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Jak podała oficjalna agencja prasowa KCNA, w zawodach rywalizują kluby sportowe związane z instytucjami państwowymi oraz dużymi zakładami przemysłowymi.

Ceremonia otwarcia "Krajowych Zawodów Sportów Zimowych 2026" odbyła się minionej środy w wiosce sportowej w Samijiyon nieopodal granicy z Chinami - przekazała Koreańska Agencja Centralna (KCNA), cytowana przez portal DailyNK.

Korea Północna organizuje własne igrzyska. Kibice zobaczą ponad 50 konkurencji

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy. Miejsce podkreśla szersze działania przywódcy Kim Dzong Una na rzecz rozwoju projektów pokazowych w okolicach góry Paektu, politycznie ważnego regionu, który Pjongjang promował jako strefę turystyczną i gdzie Kim uczestniczył w otwarciu nowych luksusowych hoteli pod koniec zeszłego roku - podała agencja Reutera.

Kompleks sportowy położony na wysokości 1600 metrów w pobliżu szczytu Pegae jest wyposażony w lodowiska, stoki narciarskie, a zawodnicy mają zagwarantowane zakwaterowanie.

Zaplanowanych jest ponad 50 konkurencji w pięciu dyscyplinach sportowych, w tym hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe oraz narciarstwo. Jeden z przemawiających na ceremonii otwarcia określił to wydarzenie jako "ważną okazję do kolejnego kroku naprzód w technologii sportów zimowych".

Korea Północna na igrzyskach. Ostatni medal ponad 30 lat temu

Korea Północna swój ostatni start w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich zaliczyła w stolicy Korei Południowej - Pjongczangu - w 2018 roku. Po odmowie wysłania sportowców na Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku (odbywające się w 2021 w skutek pandemii koronawirusa), Międzynarodowy Komitet Olimpijski zawiesił członkostwo Komitetu Olimpijskiego Korei Północnej do końca 2022 roku, co również uniemożliwiło udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku.

Najlepsze wyniki na ZIO Korea Północna osiągała na lodzie. Jej zawodnicy zdobyli swój pierwszy i jedyny srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim kobiet w Innsbrucku w 1964 roku oraz brązowy medal w łyżwiarstwie krótkim na krótkim torze podczas Igrzysk w Albertville w 1992 roku.

