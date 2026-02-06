"Jesteśmy gotowi do rozmów z Rosją". Deklaracja kanclerza Niemiec

Friedrich Merz, cytowany przez agencję Reutera, powiedział w piątek, że Unia Europejska chce wnieść wkład w wysiłki dążące do zakończenia wojny w Ukrainie. Zaznaczył, że wspólnota "jest zawsze gotowa do rozmów z Rosją", jednak nie będzie otwierać "równoległych kanałów komunikacji".

Wypowiedź kanclerza Niemiec była reakcją na trójstronne rozmowy pokojowe Ukrainy, Rosji i USA, które odbyły się w środę i czwartek w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polityk oświadczył, że był to "skoordynowany" dialog. Dodał, że Unia Europejska jest gotowa do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do tego, żeby kolejne rozmowy "były lepsze i zakończyły się większym sukcesem".

- Jeśli uda nam się przyczynić do jeszcze lepszych i bardziej udanych rozmów, to tak zrobimy. Ale nie otworzymy żadnych równoległych kanałów komunikacji - stwierdził Merz.

Merz gotowy na rozmowy z Rosją. Ławrow uważa, że ten "szykuje się do wojny"

Jak poinformowała agencja Reutera, Unia Europejska rozważa wznowienie bezpośrednich rozmów z Rosją. Prezydent Estonii Alar Karis i premier Łotwy Evika Silina poparli w czwartek koncepcję powołania specjalnego przedstawiciela UE ds. udziału w rozmowach Ukrainy, Rosji i USA.

Agencja TASS przytoczyła natomiast czwartkową wypowiedź Siergieja Ławrowa. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej w wywiadzie dla kanału RT TV ocenił, że Merz "przygotowuje Niemcy do wojny". - Kiedy Friedrich Merz objął stanowisko kanclerza, wygłosił odważne oświadczenia, które skłaniają do poważnych przemyśleń - ocenił.

- Najpierw powiedział, że zniósł konstytucyjne ograniczenia wydatków na potrzeby wojskowe. Następnie stwierdził, że wszystko to jest konieczne, aby Niemcy ponownie - podkreślam to słowo - stały się główną siłą wojskową w Europie. To dość poważnie odzwierciedla jego mentalność i kierunek, w którym zmierzają jego myśli - stwierdził Ławrow. - W praktyce to, co robi, to przygotowania do wojny - dodał.

Rosyjski minister spraw zagranicznych wypowiedział się także na temat poprzednich kanclerzy Niemiec. Stwierdził, że "było kilka stosunkowo spokojnych lat" pod rządami Angeli Merkel. Za czasów Olafa Scholza w ocenie Ławrowa stosunki niemiecko-rosyjskie były "dość niejasne".

Ławrow zabrał także głos w sprawie stosunków z paroma innymi krajami Europy. Ocenił, że Francja zmierza w podobnym kierunku co Niemcy. - Prezydent Emmanuel Macron wielokrotnie powtarzał, że Ukraina nie może przegrać. Nie wspominając o innych – brytyjskim premierze Keirze Starmerze, szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz sekretarzu generalnym NATO Marku Rutte - wskazał rosyjski polityk.

Rośnie napięcie między Moskwą a Berlinem. Rosja zwolniła dyplomatę "w odwecie"

Wypowiedź Ławrowa to nie jedyny sygnał wskazujący na napięte stosunki Berlina z Kremlem. W czwartek Moskwa wydaliła pracownika niemieckiej ambasady w odpowiedzi na wcześniejsze usunięcie rosyjskiego dyplomaty przez Berlin po zatrzymaniu domniemanej agentki Rosji.

"Szef niemieckiej misji dyplomatycznej otrzymał notatkę ogłaszającą dyplomatę w ambasadzie niemieckiej w Moskwie personą non grata (osobą niepożądaną - red.) w odpowiedzi na podobny ruch rządu niemieckiego, który w pełni odpowiada za kolejną rundę napięć w stosunkach dwustronnych" - napisano w oświadczeniu.

Resort odniósł się także do sprawy wydalenia rosyjskiego dyplomaty przez Berlin. W komunikacie wskazano, że "nie ma dowodów na bezpodstawna oskarżenia" Niemiec w stosunku do tej osoby. "Zostały one sfabrykowane w duchu szpiegowskiej manii, która jest podsycana w Niemczech na polecenie rządu. Rosja stanowczo odrzuca te oskarżenia" - czytamy.

22 stycznia ambasada Rosji w Berlinie potwierdziła, że niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Siergieja Nieczajewa w związku z zatrzymaniem kobiety podejrzewanej o szpiegostwo na rzecz Rosji.

