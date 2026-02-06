Prokuratura przypomina, że 7 listopada 2025 r. prokurator z Zespołu Śledczego nr 2 PK wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do siedziby Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych.

Zbigniew Ziobro ścigany listem gończym. Prokuratura potwierdza

Czynności tej nie udało się jednak do dnia dzisiejszego zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego - zaznaczono.



"Zgodnie z art. 279 § 1 k.p.k. prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym, jeżeli podejrzany się ukrywa" - zaznaczył w komunikacie rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

ZOBACZ: Były polski żołnierz z zarzutami o szpiegostwo. Wydano list gończy



Zdaniem prokuratury przesłanka ta została w niniejszej sprawie spełniona, co wprost potwierdził sąd w postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

"Miejsce pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry jest nieznane. Nie przebywa on pod żadnym znanym adresem w kraju. W mediach wprost wskazuje, że intencjonalnie unika uczestnictwa w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego" - stwierdzono.

Wobec powyższego prokurator wydał w piątek postanowienie o poszukiwaniu byłego ministra sprawiedliwości listem gończym.

Prokuratura Krajowa wystawiła list gończy za Zbigniewem Ziobrą

Poszukiwania ma przeprowadzić Komenda Stołeczna Policji, która na swojej stronie internetowej opublikowała list z wizerunkiem i danymi Ziobry. "Za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239 § 1 kk)" - przypomina policja.

ZOBACZ: Majątek Zbigniewa Ziobry zabezpieczony. Prokuratura wkracza na konto polityka PiS

Ziobro przebywa bowiem na Węgrzech, gdzie w grudniu ub.r. uzyskał azyl międzynarodowy.

Prokuratura zarzuca byłemu szefowi MS z czasów rządów PiS m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni