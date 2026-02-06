Joachim Brudziński w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
Eurodeputowany i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński odpowie na pytania Marka Tejchmana w piątkowym "Gościu Wydarzeń". Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz w Interii i polsatnews.pl.
W studiu Polsat News pojawi się Joachim Brudziński. Rozmowę poprowadzi Marek Tejchman.
