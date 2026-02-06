Chciał wyłudzić pieniądze, dostał pocięte gazety. Seniorka wykiwała oszusta

Mężczyzna zwrócił się do 72-letniej seniorki z informacją, że jej wnuczka poważnie zachorowała i potrzebuje bardzo drogiego, nierefundowanego lekarstwa. Kobieta nie uwierzyła jednak w tę historię i postanowiła przechytrzyć oszusta. W rozmowie telefonicznej zgodziła się na przekazanie mu 800 tysięcy złotych. Zamiast pieniędzy do foliowej torby włożyła jednak plik pociętych gazet.

ZOBACZ: Utknęła w windzie na 16 godzin. Mieszkanka Łodzi przeżyła koszmar

Niedługo później do jej mieszkania zapukał młody, zakapturzony mężczyzna. Seniorka przekazała mu reklamówkę. Gdy wyszedł, od razu zadzwoniła na policję.

Oszukał dwie seniorki, trzecia dała mu torbę podartych gazet. 23-latek w areszcie

Funkcjonariusze natychmiast zareagowali na to zgłoszenie. Jak się okazuje, wcześniej trafiło do nich zgłoszenie w sprawie 86-latki z Puław, która przekazała mężczyźnie 73 tysiące złotych. Jej również wmówił, że członek jej rodziny poważnie zachorował i potrzebuje drogiego leczenia.

ZOBACZ: Pędził ponad 100 km/h i uderzył w radiowóz. "Uzbierał" 65 punktów karnych

Ofiarą oszusta padła wcześniej jeszcze inna kobieta. 90-letnia seniorka przekazała 23-latkowi 72 tysiące złotych w gotówce. Podobnie jak we wcześniej opisanych przypadkach, tym razem pieniądze również miały zostać przeznaczone na leczenie krewnego. Oszuści wmówili jej, że jej wnuczka poważnie zachorowała i potrzebuje drogiego leku, który nie jest refundowany.

Oszust z Łodzi trafił do aresztu. Oszukał dwie seniorki, od trzeciej dostał gazety

23-latek z Łodzi został zatrzymany przez puławskich kryminalnych w ciągu kilku godzin od zgłoszenia od 72-letniej seniorki. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie pozostanie przez najbliższe trzy miesiące.

ZOBACZ: Chciał zrobić "frajdę" pasażerom. Kierowca autobusu stracił prawo jazdy

Okazało się, że w przeszłości był karany za podobne przestępstwa, dlatego odpowie w warunkach recydywy. Oznacza to, że kara, jaką przewiduje Kodeks karny, może zostać zwiększona o połowę.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni