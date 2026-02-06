Pogoda w ostatnim czasie bardziej może się kojarzyć z wiosną niż zimą. Zamiast śniegu przeważnie zmagamy się z marznącymi opadami, a na południu Polski temperatury miejscami zbliżają się do 10 stopni Celsjusza. Niedługo się to jednak zmieni. W najnowszych prognozach wyraźnie widać wędrówkę arktycznych mas powietrza. Dotrą do niemal każdego miejsca w naszym kraju.

Dni odwilży są policzone. Zmiana pod koniec weekendu

Obecnie pogodę w naszym kraju kształtuje niż Stephie, "fundując" nam nie tylko ocieplenie, ale też niezbyt przyjazną aurę. W wielu miejscach zamiast śniegu pada deszcz lub mżawka, które osiadając na zmarzniętym gruncie tworzą niebezpieczną gołoledź. Z czasem opady zmienią charakter i zacznie padać więcej śniegu - wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Jakie temperatury czekają nas w najbliższy weekend? Czy wróci srogi mróz?" - napisali synoptycy IMGW w komentarzu do animacji przedstawiającej prognozowane temperatury na najbliższe dni. Wynika z niej, że wyraźna zmiana nastąpi w niedzielę.

IMGW Nadchodzi fala mrozów, nocami temperatury spadną poniżej -15 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW

Pod koniec weekendu temperatury wyraźnie spadną i na południu kraju może być najwyżej jeden stopień ciepła. To o prawie 10 st. C mniej niż obecnie. W centrum panować będzie minimalny mróz, zaś na północnym wschodzie termometry pokażą w ciągu dnia -5 st. C.

Znowu sypnie śniegiem - w centrum i na wschodzie miejscami będą to dość intensywne opady. Możliwe, że pod koniec weekendu miejscami grubość pokrywy zwiększy się tam miejscami o około 2 cm.

Po zachodzie słońca nastąpi prawdziwe pogodowe tąpnięcie. Temperatura w nocy z niedzieli na poniedziałek spadnie do -20, -15 st. C na północnym wschodzie. Fala chłodu dotrze jednak nie tylko na Suwalszczyznę i Podlasie: rozleje się również na centrum, gdzie będzie -7 st. C, a na zachodzie i południowym zachodzie maksymalnie będzie w okolicach zera.

Początek przyszłego tygodnia może się okazać bardzo zimny w większości Polski.

Dwucyfrowe mrozy w nocy oraz za dnia. Potem kolejna odwilż

"Pełnoprawna" zima, z siarczystymi mrozami i opadami śniegu potrwa przez cały poniedziałek. W ciągu dnia termometry na północnym wschodzie wskażą -11 st. C. Nieco cieplej, choć wciąż mroźnie, będzie w centrum, gdzie będą -3, a na południowym zachodzie 0 st. C.

Śniegu można się spodziewać głównie na południowym zachodzie, choć miejscami tam będą to mieszane opady śniegu z deszczem.

Po zimnym poniedziałku czeka nas kolejna bardzo mroźna noc. Znowu w rejonie Suwalszczyzny będzie około -20 st. C, w centrum -9, zaś na południowym zachodzie -1 st. C.

WXCHARTS Na początku przyszłego tygodnia arktyczne powietrze dotrze do niemal każdego zakątka Polski

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to w okolicach wtorku możemy liczyć na ponowną zmianę w pogodzie. Z południowego zachodu zacznie wracać cieplejsze powietrze. W ciągu dnia na tych terenach znów robi się przyjemniej: do 6 stopni powyżej zera. Na północnym wschodzie wciąż jednak utrzyma się strefa silnego mrozu, z temperaturami w okolicach -9 st. C.

Z czasem cieplejsze powietrze od południa wypchnie mroźniejszą masę z większości kraju. Możliwe, że do połowy przyszłego tygodnia znowu zrobi się bardziej "wiosennie", z temperaturami dochodzącymi do 8 st. C, a mrozu w ciągu dnia praktycznie nie będzie. Jednocześnie musimy się jednak liczyć z możliwym powrotem marznących opadów powodujących gołoledź. Nie można więc wykluczyć kolejnych alertów pogodowych.

