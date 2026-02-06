Apel ambasady USA w Iranie. "Wyjedź, albo zgromadź zapasy"

Komunikat wirtualnej ambasady USA w Iranie pojawił się w obliczu trwających napięć między Teheranem a Waszyngtonem. Amerykański prezydent Donald Trump wielokrotnie groził irańskim władzom interwencją, w tym atakiem militarnym.

Początkowo zapowiadał, że ewentualna operacja będzie reakcją na krwawe tłumienie protestów społecznych przez irański reżim. Potem w swoich wypowiedziach skupił się na programie nuklearnym prowadzonym przez Teheran.

Iran zapowiadał, że w razie agresji odpowie atakiem na amerykańskie obiekty wojskowe w regionie.

Wirtualna ambasada USA. Apel do obywateli o opuszczenie Iranu

Opublikowany w piątek komunikat został skierowany do Amerykanów przebywających na terytorium całego Iranu. Przestrzegano w nim, że "rząd Iranu nadal ogranicza dostęp do sieci mobilnych, stacjonarnych i krajowych". "Linie lotnicze nadal ograniczają lub odwołują loty do i z Iranu" - dodano.

Amerykańska dyplomacja przekazała, że obywatele USA mogą spodziewać się dalszych przerw w dostawie internetu, a w związku z tym powinni organizować sobie alternatywne środki komunikacji.

Zaapelowano o opuszczenie Iranu, jeśli "jest to możliwe" i rozważyć przedostanie się drogą lądową do Armenii lub Turcji.

Ambasada zwróciła się z zaleceniem, żeby osoby posiadające podwójne obywatelstwo nie okazywały amerykańskich paszportów. "Obywatele USA są narażeni na poważne ryzyko przesłuchania, aresztowania i zatrzymania w Iranie. Pokazanie amerykańskiego paszportu lub wykazanie powiązań ze Stanami Zjednoczonymi może być wystarczającym powodem, by irańskie władze zdecydowały się na zatrzymanie" - czytamy.

W przypadku osób, które nie będą mogły, albo nie zdecydują się na opuszczenie Iranu, ambasada zaleciła znalezienie sobie bezpiecznego miejsca. "Miej zapasy jedzenia, wody, leków i innych niezbędnych rzeczy" - zaapelowano.

Amerykańska dyplomacja prowadzi jedynie wirtualną placówkę w Teheranie, ponieważ rząd USA nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych ani konsularnych z Islamską Republiką Iranu.

Oman. Rozmowy USA - Iran

W czwartek szef MSZ Iranu Abbas Aragczi udał się do stolicy Omanu, Maskatu, na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące irańskiego programu nuklearnego. Iran będzie uczestniczyć w piątkowych rozmowach "z intencją osiągnięcia sprawiedliwego, zadowalającego dla obu stron i godnego porozumienia" - zaznaczył rzecznik irańskiej dyplomacji Esmail Bagei.

Waszyngton potwierdził udział swoich przedstawicieli w spotkaniu. Wysoki rangą urzędnik administracji USA przekazał agencji dpa, że będą w nim uczestniczyć - specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner.

