Pani Maria i jej mąż pan Roman od 40 lat mieszkają w budynku przy ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy. Jego stan techniczny jest z roku na rok coraz gorszy.

- Moja żona wprowadziła się tutaj w 1986 roku (dostała mieszkanie z urzędu miasta - red.), a ja w 1992. Co roku coś dobudowywaliśmy, jakieś elementy typu łazienka czy okna. Źle zaczęło się dziać w 2017 roku. Budynek jest w coraz gorszym stanie technicznym - opowiada Roman Leszczewicz.

- Zauważyliśmy, że też zadaszenie ulegało zniszczeniu. Prosiliśmy o naprawę dachu - mówi Maria Leszczewicz.

- Zgłosiliśmy to do ADM-ów, ale żadnego odzewu. Później W końcu w 2023 roku ten dach miał takie poważne uszkodzenia, że wysłali tutaj zespół, taki niby też do oględzin, który stwierdził, że koszt naprawy dachu w tej chwili wynosi około 40 tysięcy złotych i oni nie będą tego remontować, bo przewyższa to wartość czynszu, który płacimy dla ADM-ów - dodaje pan Roman.

W domu, lecz bez dachu nad głową. Doszło do katastrofy

Mimo wielu pism i zgłoszeń małżeństwa, bydgoska Administracja Domów Miejskich nigdy nie wyremontowała dachu. We wrześniu ubiegłego roku doszło do katastrofy.

- Jest 24 września, godzina 9 rano, siedziałem tutaj i przeglądałem internet i nagle usłyszałem ogromny huk. Wtedy była taka akcja z tymi dronami. Mówię, Jezus Maria, tu dron jakiś walnął w nasz budynek. Cały przestraszony wybiegłem na zewnątrz i z budynku wydobywały się kłęby kurzu, takiego pyłu murarskiego, ceglanego. Jakby się wydarzyła jakaś katastrofa, jakby się ściana zawaliła. No i w tym momencie przyszło mi do głowy, żeby chwycić szybciutko za telefon i wezwać jakieś służby, bo coś poważnego się stało. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie co. Wkrótce zaczęły się oględziny tego budynku - relacjonuje pan Roman.

- Pani z nadzoru budowlanego powiedziała, że natychmiast mamy się stąd wyprowadzić - dodaje pani Maria.

- Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bydgoszczy otrzymał informację od zarządcy, że nastąpiło uszkodzenie dachu w tym obiekcie. Pojechał na to miejsce i przeprowadził czynności kontrolne. No i natychmiast wydał decyzję, w której nakazał opróżnienie tego lokalu i wyłączenie go z użytkowania - potwierdza Marek Chorzępa, kujawsko-pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Adresatami decyzji nadzoru budowlanego nie byli jednak pani Maria i pan Roman, a miasto. Inspektor zobowiązał w niej administratora do natychmiastowego opróżnienia budynku, gdyż przebywanie w nim może grozić śmiercią.

- Nie dostaliśmy żadnego pisma, bo my nie jesteśmy stroną. ADM nic nam nie przekazał, absolutna cisza. A ta decyzja została wydana następnego dnia, 25 września - zaznacza Roman Leszczewicz.

- Ci, którzy powinni byli tę decyzję wypełnić, powinni byli to zrobić natychmiastowo, ze względu, że faktycznie oni narażają życie tych ludzi, którzy tam mieszkają - wskazuje powiatowy inspektor Marek Chorzępa.

"Interwencja". Mieszkają w domu mimo zakazu, nie dostali lokalu zamiennego

W tej sytuacji państwu Leszczewiczom należy się lokal zamienny. Zapewnić musi go właściciel budynku. Kłopot w tym, że właścicielem nie jest Administracja Domów Miejskich, a grupa prywatnych osób.

- Struktura właścicielska jest tam skomplikowana. My mamy kontakt z częścią, tam jest chyba z pięć osób, które władają nieruchomością. Oni jakąś częścią tej nieruchomości zawiadują, ale jest jakaś część, gdzie jest nieuregulowany jeszcze spadek - mówi Magdalena Marszałek z Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy.

Jak przekonuje, w chwili otrzymania decyzji z nadzoru budowlanego, ADM zareagowała błyskawicznie. - Zabezpieczyliśmy ten dach przed dalszym uszkodzeniem i poinformowaliśmy właścicieli praktycznie natychmiast o sytuacji, o decyzji PINB-u. Właściciele nas poprosili o wypowiedzenie umowy najmu mieszkańcom. Co żeśmy poczynili - dodaje.

Obecnie więc sytuacja jest taka, że państwo Leszczewiczowie mają wypowiedzianą umowę najmu, w ich budynku brakuje połowy dachu i przebywają w nim mimo decyzji nadzoru budowlanego nakazującej opuszczenie. Jest tak przede wszystkim dlatego, że nie mają dokąd pójść.

- Jesteśmy oboje na emeryturze, więc wynająć coś jest nam ciężko. Mam bardzo niską emeryturę, bo 2600 zł. Mąż trochę więcej. Jest tu ciągle zimno po prostu. W łazience jest zimno, w kuchni jest zimno. Węgiel musimy kupować co chwilę - przyznaje pani Maria.

Sytuacja wydaje się być patowa. Właściciele nie zapewnili lokalu, a miasto bezradnie rozkłada ręce. Państwu Leszczewiczom pozostaje jedynie walka przed sądem. Pytanie tylko, czy zanim dojdzie do jej rozstrzygnięcia, wciąż będą mieli dach nad głową.

- W trybie lokalu zamiennego gmina Bydgoszcz nie jest w stanie im zapewnić lokalu. W normalnym trybie, jeżeli oni złożą wniosek - tak - tłumaczy Magdalena Marszałek z ADM w Bydgoszczy.

- Państwo mają prawo do lokalu zamiennego. Lokal socjalny, a lokal zamienny to są dwie różne kwestie. Na lokal socjalny czeka się również bardzo długo, a lokal zamienny jest należny małżeństwu tu i teraz, w tym momencie - podkreśla Zuzanna Rogińska, radca prawny, pełnomocnik państwa Leszczewiczów.

