Zaprzepaszczenie osiągnięć w zakresie kontroli zbrojeń "nie mogło nastąpić w gorszym momencie – ryzyko użycia broni jądrowej jest najwyższe od dziesięcioleci" – zauważył Antonio Guterres i wezwał "oba państwa do niezwłocznego powrotu do stołu negocjacyjnego i uzgodnienia nowych ram".

- Po raz pierwszy od ponad pół wieku mamy do czynienia ze światem bez żadnych wiążących ograniczeń dotyczących strategicznych arsenałów jądrowych Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki – dwóch państw, które posiadają zdecydowaną większość światowego arsenału broni jądrowej – oświadczył Guterres.

Wygaśnięcie New START. Komentarze z Rosji i USA

Wygasający w czwartek, 5 grudnia, układ New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) dotyczy redukcji arsenałów broni atomowej, a USA i Rosja zawarły go na 15 lat. Jak dotąd nie pojawiły się informacje o wznowieniu rozmów na temat przedłużenia porozumienia, co – w opiniach wielu komentatorów – może spowodować nowy wyścig zbrojeń nuklearnych.

Nową umowę START podpisano w czasach administracji Baracka Obamy i rządów Dmitrija Miedwiediewa w 2010 roku. Ograniczała on liczbę głowic nuklearnych po każdej stronie do 1550. Jak zaznacza Reuters, Władimir Putin zaproponował przedłużenie obowiązywania umowy o kolejny rok, ale oficjalnej odpowiedzi ze strony Waszyngtonu nie ma.

- Nie chcę mówić, że to od razu oznacza katastrofę i wybuch wojny nuklearnej, ale i tak powinno to wszystkich zaniepokoić - komentował niedawno wygaśnięcie traktatu Miedwiediew. - Zegar zagłady tyka i oczywiste jest, że musi przyspieszyć - dodał były prezydent Rosji.

Prezydent USA w styczniu zasugerował natomiast, że pozwoli na wygaśnięcie New START. - Jeśli wygaśnie, to wygaśnie - mówił Donald Trump w rozmowie z "New York Times". - Po prostu zawrzemy lepsze porozumienie - podkreślił.

