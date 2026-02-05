Rada nadzorcza Światowego Forum Ekonomicznego wszczęła niezależne śledztwo w sprawie kontaktów prezesa organizacji Borge Brenda z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.

Śledztwo wszczęto w związku z publikacją przez amerykański departament sprawiedliwości akt ze sprawy Epsteina, z których wynika, że Brende uczestniczył w trzech biznesowych kolacjach z Epsteinem, a także kontaktował się z nim mailowo i esemesowo.

ZOBACZ: Epstein zabiegał o spotkania z Putinem. "Jest mile widziany, by dołączyć"

"W świetle tych kontaktów rada nadzorcza zwróciła się do komitetu audytu o zbadanie sprawy, a ten podjął decyzję o wszczęciu niezależnego śledztwa" - przekazano w oświadczeniu. Jak podkreślono, decyzja ma potwierdzać przywiązanie do transparentności oraz troskę o zachowanie integralności organizacji.

Prezes Światowego Forum Ekonomicznego pod lupą śledczych. W tle sprawa Jeffreya Epsteina

Sam Brende - były minister spraw zagranicznych Norwegii, stojący na czele ŚFE od 2017 roku - zadeklarował pełną współpracę i poparcie dla dochodzenia, które, jak podkreślono, zainicjował osobiście.

W wydanym oświadczeniu wyjaśnił, że po raz pierwszy spotkał Epsteina w 2018 roku podczas kolacji w Nowym Jorku, na którą zaprosił go były norweski wicepremier Terje Rod-Larsen. Rok później miał uczestniczyć w jeszcze dwóch podobnych spotkaniach z udziałem dyplomatów i liderów biznesu.

Jak zaznaczył, poza tymi kolacjami oraz "kilkoma e-mailami i esemesami" nie było innych kontaktów.

- Byłem całkowicie nieświadomy przeszłości Epsteina i jego działalności przestępczej - oświadczył Brende, dodając, że żałuje, iż przed spotkaniami nie sprawdził go dokładniej. - Gdybym znał jego historię, odrzuciłbym pierwsze zaproszenie, a także wszystkie kolejne - podkreślił.

ZOBACZ: Wojciech Fibak w aktach sprawy Epsteina. Jest komentarz byłego tenisisty

Światowe Forum Ekonomiczne poinformowało, że Brende będzie nadal pełnił funkcję prezesa organizacji w trakcie trwania niezależnego dochodzenia, które prowadzić mają zewnętrzni prawnicy.

Pokłosie ujawnionych akt ze sprawy Jeffreya Epsteina. Dymisja na Wall Street

W czwartek przewodniczący wpływowej kancelarii z Wall Street Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison, Brad Karp, zrezygnował ze swojej kierowniczej funkcji po ujawnieniu serii e-maili, które ujawniły jego liczne kontakty z Jeffreyem Epsteinem.

Brad Karp został zastąpiony przez partnera kancelarii Scotta Barshaya, szefa działu korporacyjnego. Jak poinformowała firma w środę późnym wieczorem, Barshay doradzał przy największych transakcjach, w tym przy przejęciu SABMiller przez Anheuser-Busch InBev za 107 mld dolarów oraz przy zakupie Hess Corporation przez Chevron za 55 mld dolarów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni