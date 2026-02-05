We wpisie zamieszczonym na Truth Social Donald Trump chwalił premiera Węgier Viktora Orbana, nazywając go silnym przywódcą o "fenomenalnych" osiągnięciach.

Wybory parlamentarne na Węgrzech 2026. Donald Trump oficjalnie poparł Viktora Orbana

"Niestrudzenie walczy o swój Wielki Kraj i Naród, kochając go, tak jak ja Stany Zjednoczone. Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, promować handel, powstrzymywać nielegalną imigrację i zapewniać PRAWO I PORZĄDEK!" - napisał Trump.

Jak dodał, relacje Waszyngtonu z Budapesztem osiągnęły "nowe szczyty" i wyraził nadzieję na dalszą współpracę z Orbanem jako szefem rządu.

"Z dumą POPARŁEM Viktora w wyborach w 2022 roku i jestem zaszczycony, że mogę to zrobić ponownie. Viktor Orban to prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA. Ma moje pełne i całkowite poparcie dla reelekcji na stanowisko premiera Węgier - NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER!" - zakończył.

Trump już wcześniej mówił o swoim poparciu dla Orbana w kontekście wyborczym i od dawna chwali go jako "silnego lidera". W listopadzie 2025 r. gościł go w Białym Domu w ramach pierwszej wizyty węgierskiego premiera od 2019 roku. Orban uzyskał wówczas zwolnienie węgierskich podmiotów z przestrzegania sankcji nałożonych na rosyjskie koncerny naftowe.

Wybory na Węgrzech coraz bliżej. Fidesz może stracić władzę

Poparcie dla Orbana pojawia się na dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. Ostatnie sondaże sugerują, że po raz pierwszy od 2010 roku jego partia Fidesz może utracić władzę.

Do niedawna Stany Zjednoczone unikały otwartego udzielania poparcia kandydatom w wyborach w obcych państwach, lecz Trump w drugiej kadencji zerwał z tą zasadą. Ingerował w ten sposób w wybory m.in. w Polsce, Niemczech, Argentynie, Hondurasie, a w czwartek również w Japonii.

