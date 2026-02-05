Trump o swoim następcy. Wymienił dwa nazwiska

Świat

Donald Trump, zapytany, kto mógłby zostać jego następcą stwierdził, że w roli prezydenta USA sprawdziłby się zarówno J.D. Vance, jak i Marco Rubio. - Powiedziałbym, że jeden jest nieco bardziej dyplomatyczny od drugiego - stwierdził Trump, nie wskazując jednak, o którego z ich mu chodzi. Ocenił, że najtrudniejszy do pokonania byłby kandydat łączący cechy obu wymienionych osób.

Donald Trump siedzi przy biurku, mówiąc i gestykulując rękami.
Alex Brandon/AP
Donald Trump wskazał potencjalnych następców w wyborach prezydenckich

- Zostały nam trzy lata. Nie chcę to wchodzić, ale mam dwie osoby, które wykonują świetną robotę - powiedział Donald Trump, pytany przez dziennikarza stacji NBC, kogo poparłby w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

 

Amerykański przywódca wymienił następnie wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu USA Marka Rubio.

Donald Trump o swoim następcy. Wymienił dwa nazwiska

- Nie chcę się z nimi kłócić, ani używać słowa "walka", bo to nie byłaby walka. Ale spójrzcie, J.D. jest fantastyczny i Marco jest fantastyczny - stwierdził Trump.

 

ZOBACZ: Uszkodzony gazociąg w Szczecinie. Płomienie sięgały kilku metrów

 

Trump często powtarzał, że obie te osoby powinny kandydować razem z tej samej listy. Ocenił, że Rubio i Vance są bardzo inteligentni, ale każdego z nich cechuje inny styl.

 

- Sądzę, że ten styl widać gołym okiem. Ale obaj są bardzo zdolni. Myślę, że połączenie J.D. i Marco byłoby bardzo trudne do pokonania. Ale w polityce nigdy nic nie pewne, prawda? - powiedział Trump.

 

Zapytany, czy widzi "jakiś scenariusz", w którym nadal byłby prezydentem, Trump odparł, że "nie wie, ale byłoby to interesujące". Przypomnijmy, że amerykańska konstytucja nie przewiduje trzech kadencji prezydenckich. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Kompletne wywrócenie stolika". Dr Bonikowska o nowym porządku globalnym
Czytaj więcej
DONALD TRUMPJ D VANCEMARCO RUBIOŚWIATUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 