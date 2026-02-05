- Zostały nam trzy lata. Nie chcę to wchodzić, ale mam dwie osoby, które wykonują świetną robotę - powiedział Donald Trump, pytany przez dziennikarza stacji NBC, kogo poparłby w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Amerykański przywódca wymienił następnie wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu USA Marka Rubio.

Donald Trump o swoim następcy. Wymienił dwa nazwiska

- Nie chcę się z nimi kłócić, ani używać słowa "walka", bo to nie byłaby walka. Ale spójrzcie, J.D. jest fantastyczny i Marco jest fantastyczny - stwierdził Trump.

ZOBACZ: Uszkodzony gazociąg w Szczecinie. Płomienie sięgały kilku metrów

Trump często powtarzał, że obie te osoby powinny kandydować razem z tej samej listy. Ocenił, że Rubio i Vance są bardzo inteligentni, ale każdego z nich cechuje inny styl.

- Sądzę, że ten styl widać gołym okiem. Ale obaj są bardzo zdolni. Myślę, że połączenie J.D. i Marco byłoby bardzo trudne do pokonania. Ale w polityce nigdy nic nie pewne, prawda? - powiedział Trump.

Zapytany, czy widzi "jakiś scenariusz", w którym nadal byłby prezydentem, Trump odparł, że "nie wie, ale byłoby to interesujące". Przypomnijmy, że amerykańska konstytucja nie przewiduje trzech kadencji prezydenckich.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni