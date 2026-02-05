Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski podziękował w czwartek na platformie X miliarderowi Elonowi Muskowi, odnosząc się do informacji o wyłączeniu rosyjskim żołnierzom usługi Starlink. "Lepiej późno niż wcale" - czytamy we wpisie.

ZOBACZ: Musk odpowiedział na pytanie Sikorskiego. "Śliniący się imbecyl"

Sikorski zwrócił się w ostatnim czasie do Muska z pytaniem, dlaczego nie pozbawi sił rosyjskich możliwości korzystania z systemów satelitarnych Starlink przy atakowaniu Ukrainy. Zasugerował, że zarabianie na zbrodniach wojennych może zaszkodzić firmie SpaceX, której właścicielem jest Musk.

Wojna w Ukrainie. Elon Musk wyłączył Rosjanom Starlinki

Minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow poinformował w czwartek o zablokowaniu działania wszystkich terminali internetowych Starlink, z których korzystają rosyjscy wojskowi. Zaznaczył, że ukraińscy żołnierze mogą nadal korzystać tylko z terminali wpisanych na tzw. białą listę.

"Kontynuujemy weryfikację terminali Starlink. Pierwsza partia terminali, które znalazły się na 'białej liście', już działa. Obecnie 'białe listy' są aktualizowane raz dziennie. Jeśli zgłosiłeś swój terminal do rejestracji, ale jeszcze nie działa - warto poczekać" - napisał Fedorow w komunikatorze Telegram.

ZOBACZ: "Nikt nie powinien być zaskoczony". Były ambasador USA w Polsce mówi wprost

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) rosyjska jednostka systemów bezzałogowych Rubikon zaczęła stosować drony Mołnia ze Starlinkami w grudniu 2025 r.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni