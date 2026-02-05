- Dzisiaj odbyło się spotkanie naszego zespołu negocjacyjnego po dwóch dniach spotkań i rozmów w Emiratach - ze stroną amerykańską i rosyjską. Czekam na zespół w Kijowie, aby uzyskać pełny raport, ponieważ wielu aspektów nie da się omówić przez telefon. Z tego, co można już powiedzieć, w najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania. Prawdopodobnie w Ameryce - powiedział Zełenski w wieczornym przemówieniu.

Według prezydenta Ukraina jest gotowa na wszystkie formaty współpracy, które mogą przybliżyć pokój i "uczynić go wiarygodnym, długim i takim, który pozbawi Rosję apetytu na dalszą wojnę". - Ważne jest, aby ta wojna zakończyła się tak, aby Rosja nie otrzymała nagrody za agresję. Jest to jedna z kluczowych zasad, które przywracają i gwarantują prawdziwe bezpieczeństwo - podkreślił Zełenski.

Przewodniczący ukraińskiej delegacji na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow poinformował po zakończeniu negocjacji o porozumieniu w sprawie wymiany jeńców wojennych, omówieniu metod wprowadzenia rozejmu i monitorowaniu zaprzestania działań wojennych.

Negocjacje pokojowe. Rosja i Ukraina wymienią jeńców

"Dyskusje były konstruktywne i skupiały się na tym, jak stworzyć warunki dla trwałego pokoju. Delegacje doszły do porozumienia, zgodnie z którym Federacja Rosyjska i Ukraina uwolnią po 157 jeńców wojennych. To pierwsza wymiana od pięciu miesięcy" - napisał Umierow na platformie X. Do wymiany doszło już w czwartek.

Według Umierowa delegacje uzgodniły, że poinformują swoje stolice i będą kontynuować trójstronne rozmowy w najbliższych tygodniach. Główny ukraiński negocjator wyraził też wdzięczność Zjednoczonym Emiratom Arabskim za zorganizowanie spotkań. "Ukraina jest też wdzięczna prezydentowi Donaldowi Trumpowi za jego przywództwo w działaniach na rzecz zakończenia wojny" - podsumował.

Oprócz Umierowa w skład ukraińskiej delegacji weszli: szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia, przewodniczący parlamentarnej frakcji partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy generał Andrij Hnatow oraz doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz.

Wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff powiadomił w czwartek, że rozmowy trójstronne w Abu Zabi między delegacjami USA, Ukrainy i Rosji były konstruktywne i będą kontynuowane w nadchodzących tygodniach. Potwierdził, że skutkiem rozmów jest wymiana więźniów oraz wznowienie kontaktów wojskowych USA-Rosja.

