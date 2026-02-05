Pożar wybuchł w Centrum Helmholtza Badań Ciężkich Jonów (GSI) w Darmstadt w południowo-zachodnich Niemczech. Przyczyny nie są na razie znane.

Jak podała agencja dpa, pożar wybuchł w godzinach porannych i objął system zasilania instalacji akceleratora cząstek o wartości kilku miliardów euro. Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej około godz. 6.30.

Ochrona ewakuowała teren ośrodka, a pracownicy opuścili obiekt. Nikt nie został ranny. Skala strat nie jest jeszcze znana.

Rzecznik ośrodka określiła sytuację jako "dramatyczną".

Niemcy. Pożar w ośrodku jądrowym, setki strażaków w akcji

W działaniach gaśniczych uczestniczyły zastępy z Darmstadt i sąsiednich powiatów, a także kilka zakładowych straży pożarnych. Łącznie zaangażowano około 160 strażaków.

- To z pewnością jedna z większych akcji, jakie prowadziliśmy w ostatnich latach. Jest bardzo wymagająca pod względem ludzi i sprzętu - mówił Christian Wagner z darmstadzkiej straży pożarnej, zapowiadając, że działania potrwają co najmniej do późnych godzin wieczornych.

Strażakom udało się już opanować ogień.

Służby wydały ostrzeżenie dla mieszkańców w szerokim promieniu od miejsca zdarzenia. Zalecono zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji i klimatyzacji. Prowadzone są intensywne pomiary, by potwierdzić, że do środowiska nie przedostały się substancje niebezpieczne. Jak dotąd nie wykryto groźnych związków.

Budowa nowego akceleratora cząstek opóźniona

GSI w Darmstadt prowadzi badania m.in. w zakresie plazmy, fizyki atomowej i jądrowej oraz medycyny nuklearnej. Na jego terenie powstaje nowy akcelerator cząstek, który ma służyć badaniom związanym z kosmonautyką i medycyną.

Według ministra nauki Hesji Timona Gremmelsa pożar spowoduje opóźnienia w realizacji międzynarodowego projektu budowy nowego akceleratora. Próbne uruchomienie instalacji planowano na grudzień. Z dotychczasowych założeń wynikało, że pierwsze eksperymenty miały rozpocząć się pod koniec 2027 roku, a pod koniec 2028 roku - ruszyć badania z wykorzystaniem nowego akceleratora o długości 1,1 km.

Nowy akcelerator nosi nazwę "FAIR" (Facility for Antiproton and Ion Research; pol. Ośrodek Badań nad Antyprotonami i Jonami). To międzynarodowy projekt realizowany we współpracy wielu krajów. W 2024 roku jego koszt oszacowano na około 3,3 mld euro.

