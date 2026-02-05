Deszcz zamarzający na ulicach i chodnikach w czwartek od rana był problemem w wielu miejscach. Cieplejsze powietrze przesuwa się z południa na północ, przynosząc opady deszczu, zamarzające na zmrożonym gruncie. Dlatego w wielu regionach kraju było bardzo ślisko.

Gołoledź groźna w wielu miejscach. Jeszcze kilka niespokojnych dni

Czwartek jest pochmurny i deszczowy w wielu miejscach. "W kolejnych godzinach strefa marznących opadów będzie przemieszczać się dalej na północ, a natężenie opadów będzie słabnąć" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Miejscami opady marznącego deszczu lub mżawki mogą pojawiać jednak zarówno dziś w dzień i w nocy, jak też jutro" - ostrzegają synoptycy.

Możliwe, że w piątek żółte alerty IMGW obejmą północ, centrum i wschód kraju. Jeszcze większe zagrożenie gołoledzią wystąpi na północnym wschodzie, gdzie prognozowane są ostrzeżenia drugiego stopnia.

Zagrożenie marznącymi opadami nie zniknie wraz z nadejściem weekendu. W sobotę cała Polska może być objęta z tego powodu żółtymi alertami IMGW, a w niedzielę to samo zagrożenie będzie realne na północy i wschodzie.

Z czasem jednak aura się uspokoi, a to za sprawą wyżu z północnego wschodu, który coraz mocniej zaznaczy swoją obecność. To oznacza mniej opadów, a zatem również mniejsze ryzyko gołoledzi, ale jednocześnie znaczące ochłodzenie.

Dwadzieścia stopni mrozu. To będzie ciężki początek tygodnia

Masa arktycznego powietrza wróci do naszego kraju pod koniec tygodnia. Noc z niedzieli na poniedziałek okaże się wyjątkowo mroźna. Na północnym wschodzie temperatura spadnie wtedy do -20 stopni Celsjusza, a w centrum będzie -11 stopni. Nawet na najcieplejszym południowym zachodzie będą trzy stopnie poniżej zera.

Poniedziałek zapowiada się na bardzo mroźny dzień. Wówczas na Suwalszczyźnie i Podlasiu w ciągu dnia na termometrach będzie -11 st. C, zaś w centrum temperatura spadnie do -5 stopni, a na południowym zachodzie będzie koło zera.

WXCHARTS Synoptycy ostrzegają przed powrotem arktycznego powietrza i silnym mrozem na północnym wschodzie na początku przyszłego tygodnia

Kolejna noc także będzie bardzo zimna w całym kraju. Ponownie na północnym wschodzie mróz wyniesie -20, a w centrum około -10 stopni. Tylko na południowym wschodzie mróz będzie niewielki i wyniesie -2 st. C.

Uderzenie zimna nie potrwa zbyt długo. Choć we wtorek w ciągu dnia będzie jeszcze mroźnie w większości regionów, a na północnym wschodzie nawet -10 st. C to miejscami na południu temperatury znów wzrosną i sięgną 5 st. na plusie.

WXCHARTS Ochłodzenie będzie krótkotrwałe - od wtorku znowu zacznie się robić cieplej

Strefa ciepła zacznie się stopniowo rozbudowywać i w połowie przyszłego tygodnia przeważnie będzie dość ciepło: w większości kraju temperatury będą dodatnie, choć wciąż na północnym wschodzie będzie się utrzymywać enklawa zimna z mrozami do około -7 st. C.

W tym czasie znowu może się pojawić zagrożenie marznącymi opadami i gołoledzią, więc trzeba będzie zachować szczególną ostrożność - przynajmniej do drugiej połowy tygodnia, kiedy znowu zacznie się ochładzać.

