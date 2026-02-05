Sprawiedliwość dosięgnęła ich w kościele. Akcja stołecznej policji

Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Jak ustalili funkcjonariusze, wszystko zaczęło się od telefonu do pokrzywdzonego mężczyzny. Najpierw dzwonił mężczyzna podający się za pracownika poczty, zapowiadając dostarczenie listów poleconych.

Niedługo później kontakt nawiązał "policjant", który przekonał małżeństwo, że uczestniczy w tajnej akcji mającej na celu zabezpieczenie ich pieniędzy.

Warszawa. 15-latka udawała policjantkę. Oszczędności uratowane w ostatniej chwili

Pokrzywdzeni, nieświadomi zagrożenia, przekazali przybyłemu "kurierowi" swoje karty bankomatowe wraz z kodami PIN. Następnie, zgodnie z instrukcjami rzekomego policjanta, udali się do banków i wypłacili gotówkę, którą mieli przekazać innemu "funkcjonariuszowi" w kościele.

Na miejscu czekała już 15-latka, która odebrała od małżeństwa reklamówkę z pieniędzmi. W tym momencie w akcję wkroczyli prawdziwi policjanci, obserwujący sytuację od początku. Dzięki ich interwencji małżeństwo nie straciło 70 tysięcy złotych.

Policja ustaliła również, że wspólnicy nastolatki wcześniej wypłacili ponad 90 tysięcy złotych z wykorzystaniem kart bankomatowych. Dorosłym sprawcom - w wieku 19, 57 i 69 lat, grozi do 10 lat więzienia. Nieletnią zajmie się sąd rodzinny.

Jak nie dać się oszustom? Policja ostrzega

Policja przypomina, że oszuści wykorzystują emocje i presję czasu, by zmusić ofiary do pochopnych decyzji. Funkcjonariusze apelują:

Nie podawaj danych osobowych, numerów kont czy kodów PIN przez telefon.

Nie dokonuj przelewów ani transakcji typu BLIK na rzecz nieznanych osób.

W razie podejrzenia oszustwa natychmiast przerwij rozmowę i skontaktuj się z bankiem lub zadzwoń pod numer 112.

