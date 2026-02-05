Papież planuje daleką pielgrzymkę. Ma odwiedzić swój "drugi dom"
Papież Leon XIV prawdopodobnie odwiedzi Peru w listopadzie lub w pierwszym tygodniu grudnia - powiedział w środę przewodniczący tamtejszego episkopatu, biskup Carlos Garcia Camader, który niedawno spotkał się z papieżem w Watykanie. Peru jest szczególnie bliskie papieżowi, gdyż przez wiele lat tam posługiwał.
Wizyta przyciągnęłaby olbrzymie rzesze wiernych, chcących zobaczyć Leona XIV, który przed wyborem na papieża spędził wiele lat w tym południowoamerykańskim kraju - oceniła agencja Reutera.
ZOBACZ: Decyzja papieża Leona XIV ws. polskiego biskupa. Stawał w obronie imigrantów
Pochodzący z USA Robert Prevost, nim został papieżem, był m.in. biskupem diecezji Chiclayo na północnym zachodzie Peru. Od 2015 roku ma peruwiańskie obywatelstwo.
Papież uda się z wizytą do Peru? Przez lata tam posługiwał
Na konferencji prasowej w Limie biskup Garcia ocenił szanse na wizytę Leona XIV w Peru na 80 proc. Zażartował przy tym, że jeśli papież odwiedzi kraj, na 100 proc. pojedzie do Chiclayo.
Garcia wraz z większością peruwiańskich biskupów był w ubiegłym tygodniu w Rzymie na spotkaniach z urzędnikami watykańskimi. Papież zaskoczył ich, zapraszając na wspólny lunch - przypomniał Reuters, oceniając to jako niezwykły zaszczyt.
ZOBACZ: Papież Leon XIV podziękował Polakom. "Wyrażam moją wdzięczność"
Bp Miguel Ángel Cadenas Cardo, podobnie jak Papież - augustianin, zwraca uwagę, że wizyta "ad limina" była doświadczeniem podobnym do drogi św. Pawła, który udał się do Jerozolimy, aby spotkać się z Apostołami i potwierdzić swoją misję.
- Przybyliśmy do Rzymu, aby potwierdzić naszą wiarę, nabrać sił i kontynuować podjęte zadanie, aby wspólnoty chrześcijańskie były zakorzenione w wierze Piotra, którym dziś jest Papież Leon XIV - powiedział.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej