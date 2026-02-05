Wizyta przyciągnęłaby olbrzymie rzesze wiernych, chcących zobaczyć Leona XIV, który przed wyborem na papieża spędził wiele lat w tym południowoamerykańskim kraju - oceniła agencja Reutera.

Pochodzący z USA Robert Prevost, nim został papieżem, był m.in. biskupem diecezji Chiclayo na północnym zachodzie Peru. Od 2015 roku ma peruwiańskie obywatelstwo.

Papież uda się z wizytą do Peru? Przez lata tam posługiwał

Na konferencji prasowej w Limie biskup Garcia ocenił szanse na wizytę Leona XIV w Peru na 80 proc. Zażartował przy tym, że jeśli papież odwiedzi kraj, na 100 proc. pojedzie do Chiclayo.

Garcia wraz z większością peruwiańskich biskupów był w ubiegłym tygodniu w Rzymie na spotkaniach z urzędnikami watykańskimi. Papież zaskoczył ich, zapraszając na wspólny lunch - przypomniał Reuters, oceniając to jako niezwykły zaszczyt.

Bp Miguel Ángel Cadenas Cardo, podobnie jak Papież - augustianin, zwraca uwagę, że wizyta "ad limina" była doświadczeniem podobnym do drogi św. Pawła, który udał się do Jerozolimy, aby spotkać się z Apostołami i potwierdzić swoją misję.

- Przybyliśmy do Rzymu, aby potwierdzić naszą wiarę, nabrać sił i kontynuować podjęte zadanie, aby wspólnoty chrześcijańskie były zakorzenione w wierze Piotra, którym dziś jest Papież Leon XIV - powiedział.

