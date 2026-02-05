Iran po raz pierwszy umieścił swój najnowszy pocisk balistyczny średniego zasięgu Khorramshahr-4 w podziemnym obiekcie - poinformowała w czwartek państwowa agencja informacyjna Fars. Zbiega się to z planowanymi na piątek w Omanie rozmowami między Iranem a USA.

Według agencji Fars pocisk ten - opisywany jako najbardziej zaawansowany w Iranie - ma zasięg 2000 kilometrów i może przenosić ładunek o masie około 1,5 tony.

Nowe podziemne "miasto rakietowe" w Iranie

Agencja podaje, że Iran tworzy również nowe podziemne "miasto rakietowe" w ramach dowództwa kosmicznego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, co stanowi część szerszej zmiany w stanowisku militarnym po trwającym 12 dni konflikcie z Izraelem w czerwcu ubiegłego roku.

Przypomnijmy, że wówczas amerykańskie siły zbombardowały podziemne kompleksy nuklearne. Atak - według urzędników USA - znacząco opóźnił perspektywy budowy broni jądrowej przez Teheran. Do uderzenia użyto wówczas specjalnych bomb, ważących 13 ton i mogących przebić 18 metrów betonu lub 61 metrów ziemi przed wybuchem.

Media: Iran zmienia doktrynę sił zbrojnych

Irańskie media państwowe podały, że "operacyjne rozmieszczenie Khorramshahr-4 w 'miastach rakietowych' zbiega się z ogłoszoną zmianą doktryny sił zbrojnych przestawionej z defensywy na ofensywę i niesie jasny sygnał dla przeciwników".

Teheran ogłosił wcześniej, że odszedł od doktryny czysto obronnej na rzecz doktryny pozwalającej na działania prewencyjne, sygnalizując, że nowy pocisk ma na celu wzmocnienie zarówno zdolności do pierwszego uderzenia, jak i zdolności odwetowych. Stany Zjednoczone od dawna wzywają Iran do ograniczenia programu balistycznego, który obejmuje kilka systemów zdolnych do osiągnięcia Izraela i amerykańskich baz w Zatoce Perskiej.

Niezależnie od tych sygnałów militarnych irańskie MSZ oświadczyło, że pozostaje zaangażowane w działania dyplomatyczne. Rzecznik resortu Esmail Bagei wezwał Waszyngton do "odpowiedzialnego i poważnego" zaangażowania się w piątkowe rozmowy w Maskacie, podkreślając, że Teheran dąży do "sprawiedliwego i godnego" porozumienia ograniczonego do kwestii jądrowej.

