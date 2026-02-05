W czwartek niemiecki dziennik "Die Welt", we współpracy z Niemieckim Centrum Gier Wojennych Uniwersytetu Bundeswehry im. Helmuta Schmidta w Hamburgu, opublikował wyniki realistycznej symulacji konfliktu między Rosją a państwami NATO.

Scenariusz strategiczny, w którym wzięło udział 16 byłych wysokich rangą urzędników i ekspertów ds. bezpieczeństwa, postawił w centrum hipotetyczny atak Rosji na Litwę przez przesmyk suwalski - kluczowy strategicznie korytarz lądowy między Polską a Litwą.

ZOBACZ: AI podała konkretną datę, kiedy Rosja zajmie Przesmyk Suwalski

Według przyjętego scenariusza, umieszczonego w październiku 2026 r., Rosja rozpoczyna działania militarne pod pretekstem kryzysu humanitarnego w obwodzie królewieckim - rosyjskiej enklawie między Polską a Litwą.

Siły rosyjskie błyskawicznie zajmują litewskie miasto Mariampol, znajdujące się w strategicznym przesmyku suwalskim, który stanowi jedyne lądowe połączenie krajów bałtyckich z resztą NATO.

Ostrzeżenie dla NATO. Szybkie zwycięstwo Moskwy w jednym ze scenariuszy

W symulacji Rosja osiąga swoje cele bardzo szybko, bo w ciągu kilku dni, głównie z powodu braku zdecydowanej reakcji ze strony sojuszników. USA powstrzymują się od uruchomienia artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego, a państwa europejskie wykazują poważne wahania.

Polska co prawda mobilizuje swoje siły, ale nie przekracza granicy, a jednostki niemieckie stacjonujące w regionie nie wkraczają do walki.

ZOBACZ: Reakcja na białoruskie prowokacje. Litwa podjęła decyzję w sprawie granicy

Wnioski opublikowane przez "Die Welt" podczas prezentacji wyników ćwiczenia są wyraźnie pesymistyczne. Symptomy braku jedności i gotowości sojuszniczej w reakcji na szybkie i agresywne działania Kremla są ostrzeżeniem dla państw NATO.

Eksperci zauważają, że Rosja mogłaby wykorzystać hipotetyczne wahanie i brak wspólnej strategii obronnej do szybkiego osiągnięcia lokalnych celów militarnych na wschodniej flance NATO.

Przesmyk suwalski, szeroki na około 65-100 km pas lądu pomiędzy Polską a Litwą, od dawna uważany jest przez analityków za jedno z najwrażliwszych miejsc w obronie wschodniej flanki Europy. Jeśli Rosja opanowałaby ten korytarz, mogłoby to znacząco utrudnić logistyczne wsparcie państw bałtyckich i izolować je od reszty NATO.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni