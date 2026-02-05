Po kilkudniowych siarczystych mrozach, od środy w Polsce nie występują już dwucyfrowe ujemne temperatury. Stopniowe ocieplenie, które potrwa do weekendu, w połączeniu z marznącymi opadami deszczu i śniegu powoduje gołoledź. Trudne warunki na drogach i chodnikach zapowiada nad większością kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na czwartek. Ostrzeżenia przed gołoledzią, komunikat IMGW

IMGW opublikował komunikat meteorologiczny z ostrzeżeniem o marznących opadach nad większością Polski. Na północy kraju występują opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoledź, na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, również miejscami marznącego i powodującego gołoledź. Najzimniej jest na północnym wschodzie (-5 st.C) przez około 1 st. C w centrum, do nawet 7 st. C miejscami na południu. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h, stopniowo słabnący, powodujący zamiecie śnieżne.

Mieszkańcy wielu polskich miast muszą zachować szczególną ostrożność nie tylko podczas jazdy samochodem. Piesi z Gorzowa Wielkopolskiego w rozmowach z Polsat News mówili o trudnych warunkach czy trudności z zamówieniem taksówek - wielu z nich zdecydowało się wzięcie dnia wolnego w pracy z powodów utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW przed marznącymi opadami

Uwaga na gołoledź - utrzymają się trudne warunki

Gołoledź spowodowana opadami utrzyma się w najbliższych godzinach, a także w nocy i w piątek. W nocy na południu i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Temperatura minimalna w północnej części kraju od -5 st. C do -2 st. C, na pozostałym obszarze od -2 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

W piątek nadal będą występowały opady deszczu lub mżawki, zwłaszcza w centralnej i północnej części kraju, lokalnie marznące, powodujące gołoledź. Wysoko w górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie, około 2 st. C w centrum, do 8 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

