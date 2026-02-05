Moskwa odpowiada na ruch Berlina. Niemiecki dyplomata wydalony z Rosji

22 stycznia niemieckie władze podjęły decyzję o wydaleniu rosyjskiego dyplomaty. Przedstawicielowi Rosji zarzucono prowadzenie działalności szpiegowskiej.

Odpowiedź Moskwy nadeszła w czwartek. Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że wezwało szefa niemieckiej misji dyplomatycznej, aby złożyć formalny protest, przeciwko traktowaniu rosyjskiego dyplomaty przez Berlin.

Według strony rosyjskiej zarzuty Niemiec, że wydalony rosyjski dyplomata prowadził działalność szpiegowską, są fałszywe i stanowią "niskopoziomową prowokację".

"Całkowicie bezpodstawne i niedopuszczalne"

"Podkreślono, że niepotwierdzone oskarżenia o szpiegostwo wysuwane przeciwko niemu przez niemieckie władze są całkowicie bezpodstawne i sfabrykowane w duchu 'manii szpiegowskiej' podsycanej w Niemczech przez tamtejsze władze" - poinformowało rosyjskie MSZ w oświadczeniu.

Rosyjska dyplomacja podkreśliła, że to Berlin ponosi "pełną odpowiedzialność za nową eskalację" w stosunkach dwustronnych.

Decyzję Moskwy skomentował minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul, który oskarżył Moskwę o stosowanie nieuzasadnionych środków odwetowych zamiast dyplomacji.



- Wydalenie niemieckiego dyplomaty z Rosji jest całkowicie bezpodstawne i całkowicie niedopuszczalne - stwierdził. - Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dalszych działań - dodał.

