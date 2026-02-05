Oszuści działający metodą "na legendę" grają na emocjach i zaufaniu. Podszywają się nie tylko pod członków rodzin np. wnuczka, ale także policjantów, prokuratorów i inne osoby budzące zaufanie.

Jako przykład policja podaje sprawę z Krakowa, gdzie śledztwo dotyczące oszustów rozpoczęło się w marcu 2025 roku. Jedna z mieszkanek Nowej Huty, przekazała wówczas członkom grupy, którzy dzwonili do niej, podając się za członka jej rodziny 50 tys. i 5 tys. euro.

Członek grupy zatrzymany. Miał już do odbycia wyrok

Krakowski Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu niedługo po tym zdarzeniu zatrzymał jednego z mężczyzn, mieszkających na terenie krakowskich Czyżyn. "Mężczyzna próbował jeszcze ukrywać się przed policjantami w łóżku jednego z pokoi, ale nie uśpiło to czujności będących na miejscu funkcjonariuszy. Został zatrzymany" - przekazała krakowska policja w opublikowanym komunikacie.

Mężczyzna w areszcie odbywa aktualnie wcześniej zasądzony wyrok - był już poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa tego samego typu. Ponadto usłyszał kolejny zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty oszustwa.

Drugą z poszukiwanych osób, kobietę przebywającą na stałe w Niemczech, polscy policjanci zatrzymali dzięki współpracy z niemieckimi służbami.

"Telefonistka" zatrzymana w Niemczech

"Policjanci niemieccy ustalili, a następnie wkroczyli do jednego z mieszkań w swoim kraju, gdzie zatrzymali na gorącym uczynku kobietę będącą jednym z liderów grupy przestępczej i jednocześnie 'telefonistką'. Lokal był specjalnie przygotowany i funkcjonował jako 'call center' do wykonywania połączeń na terytorium Polski" - przekazano. Według relacji funkcjonariuszy, kobieta zupełnie nie spodziewała się zatrzymania, była też już wcześniej poszukiwana dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania, również za oszustwa polegające na podszywaniu się pod członków rodziny celem wyłudzenia pieniędzy.

Niemiecki sąd zdecydował o wdrożeniu procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania, stwierdzając zasadność ekstradycji aresztowanej przed polski wymiar sprawiedliwości. Kobieta pod koniec stycznia usłyszała 23 zarzuty, aktualnie przebywa w krakowskim areszcie. Grozi jej do 8 lat więzienia.

Równolegle do działań na terenie Niemiec, w październiku minionego roku zostały zatrzymane inne członkinie tej grupy, dwie kobiety, z których jedna pełniła funkcję tzw. odbieraka, a druga "logistyka", koordynując działania osób odbierających pieniądze.

Oszukani stracili prawie 160 mln. Dane policji

W podsumowaniu 2025 roku polska policja poinformowała, że w minionym roku odnotowanych zostało 5226 oszustw "na legendę". Zatrzymano w tych sprawach 641 osób, a poszkodowani stracili ponad 158 mln osób.

Policja apeluje o czujność oraz przestrzeganie podstawowych zasad: aby nie przekazywać pieniędzy nieznajomym, weryfikować ich słowa i ostrzegać seniorów w swoim otoczeniu.

