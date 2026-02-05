Estoński rząd zaznaczył, że nocne zamknięcie punktów kontrolnych pozwoli na skierowanie większych zasobów na ochronę granicy. Zgodnie z planem rządu, od 24 lutego przejścia graniczne Luhamaa i Koidula będą zamknięte dla całego ruchu w porze nocnej. W ciągu dnia punkty te będą otwarte przez 12 godzin - przekazało rządowe biuro komunikacji.

Premier kraju Kristen Michal podkreślił, że powtarzające się prowokacyjne działania Rosji na granicy nie mogą pozostać bez odpowiedzi.

"Ponieważ Rosja zachowuje się na granicy momentami irracjonalnie, musimy uwolnić zasoby w celu skuteczniejszej ochrony granicy. Od 24 lutego na trzy miesiące skrócimy godziny pracy przejść granicznych i będziemy je zamykać na noc, aby móc uważniej kontrolować sytuację na innych odcinkach granicy. Ponadto w kierunku Rosji utrzymywana jest pełna kontrola celna. Dalsze decyzje będą podejmowane w oparciu o potrzeby bezpieczeństwa i rozwój sytuacji na granicy" - odparł estoński premier cytowany przez telewizję ERE.

Estonia zamyka dwa przejścia graniczne. Minister argumentuje decyzję

Minister spraw wewnętrznych Igor Taro stwierdził, że zachowanie rosyjskich pograniczników stale wymaga od Departamentu Policji i Straży Granicznej dodatkowych zasobów oraz zwiększonej uwagi.

"Dzięki skróceniu nocnych godzin pracy przejść granicznych będziemy mogli efektywniej wykorzystać naszych funkcjonariuszy tam, gdzie są oni najbardziej potrzebni" - zaznaczył minister. Dodał, że na ten moment decyzja zostaje wprowadzona na trzy miesiące, po czym sytuacja zostanie ponownie przeanalizowana i zostaną podjęte dalsze kroki.

Taro podkreślił również, że ograniczenie zakresu pracy punktów granicznych na granicy estońsko-rosyjskiej jest logicznym krokiem w sytuacji, gdy liczba przekroczeń granicy wyraźnie spadła i prawdopodobnie nie wróci już do poprzedniego poziomu. Warto nadmienić, że przejście graniczne w Narwie jest już zamykane w nocy od 1 maja 2024 roku.

