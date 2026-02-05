Na początku lutego ponownie wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę i przekroczył on już najwyższą wartość z ubiegłorocznego sezonu grypowego - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl.

Przekazano, że od 26 stycznia do 1 lutego wyniósł 397,2 przypadki na 100 tys. osób. W sezonie w 2025 r. wskaźnik w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tys. osób.

Grypa szaleje w Polsce. Jest gorzej niż w zeszłym roku

Liczba osób chorujących na grypę gwałtownie urosła od początku stycznia. Odnotowano wtedy 70 przypadków na 100 tys. osób. Na koniec miesiąca ta liczba zwiększyła się już do 270 przypadków.

Według głównego inspektora sanitarnego Pawła Grzesiowskiego, za większość zachorowań na grypę odpowiada podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2). Zaznaczył, że dostępne w tym sezonie szczepionki mają około 70 proc. skuteczność wobec wariantu K. Obniżają ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby.

GIS podkreślił, że duże mrozy "nie zabijają wirusów". "To mit. Wirusy są bardzo odporne na niskie temperatury" - dodano.

Szczytowy okres zachorowań na grypę. Zalecenia sanepidu

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie. Zaszczepionych w ubiegłym sezonie było 1,8 mln osób.

W związku z dużą liczbą zachorowań na grypę i inne infekcje niektóre szpitale wprowadziły czasowe ograniczenia przyjmowania pacjentów. Przez szczytowy okres zagrożenia chorobą, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka:

dzieciom do 14. roku życia,

dorosłym powyżej 50. roku życia,

osobom z przewlekłymi schorzeniami,

kobietom w ciąży,

pracownikom ochrony zdrowia i oświaty

oraz placówkom opieki długoterminowej.

Sanepid zaleca również:

częstsze mycie rąk,

zakrywanie ust podczas kaszlu,

zachowanie dystansu społecznego (1,5 m),

noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym,

wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie,

pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

jkn / polsatnews.pl / PAP