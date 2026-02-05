Grupa została rozbita przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej, działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Mężczyźni mają od 20 do 35 lat, dwóch z nich to obywatele Ukrainy, jeden obywatel Białorusi i dwóch obywateli Polski.

Przemytnicy zatrzymani. Wykorzystywali balony

"Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, działali na terenie powiatu bialskiego, przemycając papierosy z terytorium Białorusi do Polski wykorzystując balony meteorologiczne. Szacuje się, iż w okresie od września 2025 r. do lutego 2026 r. wielokrotnie na terytorium Polski zostało przemyconych co najmniej 48 000 paczek papierosów z oznaczeniem różnych marek o szacunkowej wartości prawie 1 mln zł (uszczuplenia należności Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 2 mln zł)" - przekazały służby.

Funkcjonariusze SG przeszukali wytypowane miejsca na terenie Siedlec i okolic. Na miejscu ujawniono papierosy bez polskich znaków akcyzy pochodzące z przemytu oraz urządzenia pozycjonujące GPS.

Przemytnicy w areszcie na trzy miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia

Zatrzymanym zostały postawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu wyrobów tytoniowych, naruszenia przepisów dotyczących ruchu lotniczego oraz z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

Mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie. W przypadku uznania ich za winnych, grozi im od 9 miesięcy do 12 lat więzienia.

