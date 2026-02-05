Efekty negocjacji w Abu Zabi. Zapadły pierwsze decyzje
W czasie trójstronnych rozmów delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi uzgodniono, że dojdzie do wymiany 314 więźniów. To pierwsza taka wymiana od pięciu miesięcy" - przekazał w czwartek specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff. Delegat Rosji poinformował również, że udało się osiągnąć postęp w rozmowach "pomimo presji ze strony UE i Wielkiej Brytanii".
"Delegacje ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji zgodziły się dziś na wymianę 314 więźniów. To pierwsza taka wymiana od pięciu miesięcy" - przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff.
Jak dodał, dalsze postępy spodziewane są w najbliższych tygodniach, komentując drugi dzień trójstronnych rozmów delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Podkreślił, że dotychczasowe postępy są efektem tych rozmów, które określił jako "szczegółowe i produktywne".
Wymiana jeńców ma nastąpić w formule 157 za 157.
Rozmowy USA-Ukraina-Rosja. "Postępy mimo presji UE i Wielkiej Brytanii"
"Pracujemy w tych samych formatach co wczoraj: trójstronne konsultacje, praca w grupach i dalsza synchronizacja stanowisk. Podsumowanie wkrótce" - napisał w czwartek na Telegramie główny negocjator strony ukraińskiej Rustem Umierow.
Oprócz niego w skład ukraińskiej delegacji wchodzą:
- szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia,
- przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija,
- szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow
- oraz doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz.
Jak podała agencja Reutera, zdaniem specjalnego przedstawiciela prezydenta Rosji Kiriłła Dmitrijewa, udało się osiągnąć postęp w rozmowach dotyczących porozumienia pokojowego z Ukrainą, "pomimo presji ze strony UE i Wielkiej Brytanii".
Środowe i czwartkowe rozmowy w Abu Zabi są kontynuacją pierwszego trójstronnego spotkania delegacji USA, Ukrainy i Rosji, które odbyło się w dniach 23-24 stycznia.
