W czasie trójstronnych rozmów delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi uzgodniono, że dojdzie do wymiany 314 więźniów. To pierwsza taka wymiana od pięciu miesięcy" - przekazał w czwartek specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff. Delegat Rosji poinformował również, że udało się osiągnąć postęp w rozmowach "pomimo presji ze strony UE i Wielkiej Brytanii".

Grupa mężczyzn siedzi przy stole podczas spotkania delegacji, na stole ukraińska flaga i butelki z wodą.
IMAGO/Imago Stock and People/East News
Delegacje USA, Ukrainy i Rosji zgodziły się na wymianę 314 więźniów

"Delegacje ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji zgodziły się dziś na wymianę 314 więźniów. To pierwsza taka wymiana od pięciu miesięcy" - przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff.

 

Jak dodał, dalsze postępy spodziewane są w najbliższych tygodniach, komentując drugi dzień trójstronnych rozmów delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Podkreślił, że dotychczasowe postępy są efektem tych rozmów, które określił jako "szczegółowe i produktywne".

 

Wymiana jeńców ma nastąpić w formule 157 za 157.

 

ZOBACZ: Ukraina, USA i Rosja przy jednym stole. Ławrow oskarża Zełeńskieg: To byłby jego koniec

Rozmowy USA-Ukraina-Rosja. "Postępy mimo presji UE i Wielkiej Brytanii"

"Pracujemy w tych samych formatach co wczoraj: trójstronne konsultacje, praca w grupach i dalsza synchronizacja stanowisk. Podsumowanie wkrótce" - napisał w czwartek na Telegramie główny negocjator strony ukraińskiej Rustem Umierow.

 

Oprócz niego w skład ukraińskiej delegacji wchodzą:

  • szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia,
  • przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija,
  • szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow
  • oraz doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz.

ZOBACZ: "Omówimy kwestie terytorialne". Zełenski przed spotkaniem w Abu Zabi

 

Jak podała agencja Reutera, zdaniem specjalnego przedstawiciela prezydenta Rosji Kiriłła Dmitrijewa, udało się osiągnąć postęp w rozmowach dotyczących porozumienia pokojowego z Ukrainą, "pomimo presji ze strony UE i Wielkiej Brytanii".

 

Środowe i czwartkowe rozmowy w Abu Zabi są kontynuacją pierwszego trójstronnego spotkania delegacji USA, Ukrainy i Rosji, które odbyło się w dniach 23-24 stycznia.

 

