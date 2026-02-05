"Delegacje ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji zgodziły się dziś na wymianę 314 więźniów. To pierwsza taka wymiana od pięciu miesięcy" - przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff.

Jak dodał, dalsze postępy spodziewane są w najbliższych tygodniach, komentując drugi dzień trójstronnych rozmów delegacji USA, Ukrainy i Rosji w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Podkreślił, że dotychczasowe postępy są efektem tych rozmów, które określił jako "szczegółowe i produktywne".

Wymiana jeńców ma nastąpić w formule 157 za 157.

Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.



This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026

Rozmowy USA-Ukraina-Rosja. "Postępy mimo presji UE i Wielkiej Brytanii"

"Pracujemy w tych samych formatach co wczoraj: trójstronne konsultacje, praca w grupach i dalsza synchronizacja stanowisk. Podsumowanie wkrótce" - napisał w czwartek na Telegramie główny negocjator strony ukraińskiej Rustem Umierow.

Oprócz niego w skład ukraińskiej delegacji wchodzą:

szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow i jego pierwszy zastępca Serhij Kysłycia ,

i jego pierwszy zastępca , przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija ,

, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Hnatow

oraz doradca Biura Prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz.

Jak podała agencja Reutera, zdaniem specjalnego przedstawiciela prezydenta Rosji Kiriłła Dmitrijewa, udało się osiągnąć postęp w rozmowach dotyczących porozumienia pokojowego z Ukrainą, "pomimo presji ze strony UE i Wielkiej Brytanii".

Środowe i czwartkowe rozmowy w Abu Zabi są kontynuacją pierwszego trójstronnego spotkania delegacji USA, Ukrainy i Rosji, które odbyło się w dniach 23-24 stycznia.

