Tusk zwrócił się do ambasadora USA. Padło słowo "szacunek"

Amerykanie zerwali kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Decyzję ogłosił ambasador USA w Polsce Tom Rose. Swój komentarz w sprawie wystosował Donald Tusk.

Mr.Ambassador Rose, allies should respect, not lecture, each other. At least this is how we, here in Poland, understand partnership.



Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 5, 2026

"Panie Ambasadorze Rose, sojusznicy powinni się szanować, a nie pouczać. Przynajmniej tak w Polsce rozumiemy partnerstwo" - napisał w mediach społecznościowych polski premier, który w czwartek przybył z wizytą do Kijowa. Na miejscu spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim.

Amerykanie zrywają kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. "Nie zmienię stanowiska"

Amerykański ambasador o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Czarzastym poinformował w czwartkowe popołudnie. Tom Rose uzasadnił w mediach społecznościowych, że "oburzające i nieuzasadnione obelgi (Włodzimierza Czarzastego - red.) pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla doskonałych relacji USA z premierem Tuskiem i jego rządem".

"Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim, ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który tak wiele zrobił dla Polski i narodu polskiego" - dodał Tom Rose.

ZOBACZ: Włodzimierz Czarzasty na czarnej liście USA. Marszałek Sejmu zabrał głos

Decyzję skomentował sam Czarzasty, który ocenił, że jest to wynik braku jego poparcia dla kandydatury Donalda Trumpa do nagrody Nobla. "Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla" - przypomniał w serwisie X.

Marszałek Sejmu zapewnił jednocześnie, że "niezmiennie szanuje USA jako kluczowego partnera Polski". "Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - podkreślił.

Wkrótce więcej informacji.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni