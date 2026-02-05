Premierowi podczas wizyty towarzyszy m.in. minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy. Wizyta ma też związek z trwającym ostrzałem ukraińskiej infrastruktury energetycznej.

- Wszyscy przyzwoici ludzie na świecie nie mogą mieć najmniejszych wątpliwości, po czyjej stronie stanąć, kogo wspierać. Wspierając Ukrainę w jej heroicznym oporze przeciwko bezsensownej rosyjskiej agresji, wspieramy wszystko to co dobre, słuszne i prawdziwe na świecie - powiedział Donald Tusk podczas wspólnej konferencji z Wołodomyrem Zełenskim.

- Nie ma bezpiecznej Polski bez niepodległej i bezpiecznej Ukrainy. Nie będzie też suwerennej Ukrainy bez Polski i bez Europy - zaznaczył Tusk. Dodał, że Polska jest do dyspozycji, jeśli sytuacja energetyczna Ukrainy będzie tego wymagała.

Tusk o przekazaniu MiG-ów. "Polska jest gotowa"

Szef polskiego rządu przekazał, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy m.in. o kwestii ewentualnego przekazania naszych MiG-ów. - Polska jest gotowa w tej chwili przekazać te MiG-i. Mówiliśmy tutaj o wzajemnej wymianie i Ukraina jest gotowa do tej wymiany. Mówimy tutaj o ukraińskich dronach, ponieważ chcemy budować w Polsce skuteczną obron przeciwdronową i nasze możliwości dronowe i współpraca z Ukrainą jest dla nas tutaj priorytetem - zapowiedział Tusk.

- Prezydent Zełeński dzisiaj zwrócił jednak uwagę, że być może potrzebniejsze byłyby innego typu pilne dostawy dotyczące bezpieczeństwa nad nad Ukrainą. Ja staram się być serio i fair, więc zisiaj nie odpowiem na pytanie dzisiaj zadane przez prezydenta Zełeńskiego, czy w miejsce MiG-ów mógłby wchodzić w rachubę innego typu sprzęt - kontynuował Tusk.

Zapewnił jednocześnie, że zaraz po powrocie do Polski będzie rozmawiał na ten temat z ministrem obrony narodowej i generałami. Dodał, że "najpóźniej w poniedziałek da znać Zełenskeimu, co jest możliwe". Pytany na konferencji, jaki sprzęt mógłby być wspólnie produkowany z Ukrainą, premier odparł, że ukraiński przywóca wspomniał podczas rozmowy o "Piorunach" (chodzi o przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy - PPZR Piorun - polskiej produkcji).

Сьогодні з Дональдом Туском у нас була змістовна розмова. Дякую Польщі за підтримку для України й зараз, у час нашого захисту від російського вторгнення, і за всі роки після відновлення нашої незалежності.



Поінформував про ситуацію в нашій країні – в енергетиці, у відновленні.… pic.twitter.com/HFPREqVWgj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026

Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska wysłała wsparcie

W trakcie konferencji Zełenski podziękował narodowi polskiemu za wspieranie jego kraju "teraz, w okresie inwazji rosyjskich i przez te wszystkie lata". - Od czasu odzyskania przez Ukrainę niepodległości Polska była i bardzo liczę na to, że dalej będzie dla nas bardzo stałym przyjacielem - podkreślił.

Ukraina od kilku tygodni zmaga się z konsekwencjami rosyjskich ataków m.in. na obiekty energetyczne, które od miesięcy pozostają głównym celem, i dostawy prądu w kraju są mocno ograniczone. Po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną sama stolica kraju doświadcza długich przerw w dostawach ciepła, a mieszkańcy Kijowa funkcjonują na co dzień w ekstremalnych warunkach.

W ostatnim czasie do Kijowa z Polski dotarło wsparcie w postaci generatorów prądu, pochodzących z zasobów państwa, jak i ze społecznych zbiórek.

Pod koniec stycznia w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi rozpoczęły się trójstronne negocjacje pomiędzy przedstawicielami USA, Rosji i Ukrainy dotyczące zakończenia wojny. Prezydent Zełenski określił je jako "konstruktywne". Były to pierwsze rozmowy, podczas których przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa jednocześnie spotkali się z negocjatorami z Ukrainy i Rosji. Wcześniej Amerykanie rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.

