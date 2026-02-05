- Tak źle nie było z pelletem - odkąd handluję - przez 10 lat - powiedział w Polsat News właściciel składu w Przegini Duchownej w Małopolsce. Dodał, że przyjeżdżają do niego osoby z Bielska Białej, a także "Katowic, Gliwic i innych zakątków Polski południowej, żeby im sprzedać te 20 worków". Przekazał także, że "producenci produkują obecnie 30 proc. tego, co mogą produkować".

Rozmówca Polsat News przyznał, że obecnie nie ma już towaru, a kolejne dostawy spodziewane są w poniedziałek. Podkreślił, że w związku z brakiem dostępności pelletu będzie on droższy niż dotychczas.

Nagły wzrost cen pelletu. "To jakiś cud, żeby go kupić"

Obecnie tona surowca w Przegini Duchownej ma kosztować ok. 2300-2400 zł, ale są miejsca w kraju, gdzie ceny sięgają już 3 tys. zł. Dla porównania, według danych z września ub.r. tona pelletu mieściła się w przedziale cenowym 1300-1600 zł. Kilka miesięcy temu surowiec kosztował natomiast ok. 1600-1700 zł za tonę.

WIDEO: "Dramatyczna sytuacja". Brakuje pelletu w Polsce

- To jest jakiś cud, żeby kupić pellet. Nie ma takiej opcji, jest tylko na zamówienie, co powoduje, że trzeba czekać nawet miesiąc - powiedział na antenie Polsat News jeden z klientów. - Jak czegoś brak, to wtedy idzie wszystko do góry. Rynek to wykorzystuje - stwierdził z kolei inny z rozmówców stacji.

Sprawie przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który sprawdza, skąd wzięły się tak nagłe ceny pelletu. Ewentualną interwencję zapowiedział też minister energii Miłosz Motyka.

Minister energii reaguje na sytuację z pelleltem. "Nie odebrano sygnału, który dawaliśmy"

- UOKiK będzie sprawdzał, czy dochodziło tutaj do zmowy cenowej. Liczymy na to, że te ceny się ustabilizują. Na to wpływ ma też sytuacja - obiektywnie - niższej dostępności tego surowca przy jednocześnie większym zużyciu - powiedział minister.

Motyka podkreślił, że dotychczas ceny pelletu "były dość konkurencyjne". - Myślę, że w tym zakresie zbyt wielu nie odebrało tego sygnału, który dawaliśmy, żeby przygotować się zapasowo - powiedział.

Na ten moment trudno przewidzieć, kiedy pellet pojawi się w skupach. Można jednak przypuszczać, że dostawy surowca będą niewystarczające, bo zapotrzebowanie jest ogromne.

