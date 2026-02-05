Blackout na starcie Igrzysk. W hali zgasły światła

Tegoroczne XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, odbywające się we Włoszech, oficjalnie startują w piątek. Pierwsi sportowcy, rywalizujący m.in. w curlingu rozpoczęli jednak swoje zmagania już w środę.

Nie obyło się bez wpadki. Tego dnia, punktualnie o 19:05 w hali w miejscowości Cortina d'Ampezzo, rozpoczęły się mecze Szwecja-Korea Południowa, Norwegia-Wielka Brytania, Czechy-Kanada i Szwajcaria-Estonia. Pięć minut później zmagania trzeba było jednak wstrzymać z powodu awarii prądu. Zgasła większość świateł.

Zawody wznowiono po kilku minutach, gdy uruchomiono zasilanie awaryjne. Powrót światła widzowie przyjęli brawami.

XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Czym jest curling?

Curling to zespołowy sport precyzyjny. Jest on rozgrywany na torze utworzonym z prostokątnej tafli lodu. W rywalizacji biorą udział dwie drużyny liczące czterech zawodników. Do gry używa się kamieni, które są wypuszczane na lodzie w kierunku "domu", celu na końcu toru.

"Drużyna, która znajdzie się najbliżej środka okręgu po rozegraniu wszystkich kamieni, zdobywa punkty. Kiedy kamień zostanie zagrany przez curlera, jego tor ruchu może być dodatkowo zmieniany przez zawodników poprzez szczotkowanie. Dozwolone jest również wypychanie innych kamieni poza okrąg zwany 'domem' - tłumaczy na swojej stronie Polska Federacja Klubów Curlingowych.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie we Włoszech. Awaria w historycznej lokacji

Cortina d’Ampezzo w tym roku będzie współgospodarzem igrzysk wraz z Mediolanem. Impreza sportowa wraca tam po 70 latach. W 1956 roku ta miejscowość gościła już najlepszych "zimowych" sportowców świata i przeszła do historii ze względu na premierową transmisję telewizyjną oraz pierwszy medal dla Polski.

Franciszek Gąsienica-Groń był trzeci w kombinacji norweskiej, ustępując tylko Norwegowi Sverre Stenersenowi i Szwedowi Bengtowi Erikssonowi.

Po skokach, 24-letni wtedy Zakopiańczyk, zajmował dziewiąte miejsce, a o olimpijski medal stoczył zaciętą walkę na trasie biegu na 15 km. Jeszcze długo po jego zakończeniu trzeba było czekać na końcowe wyniki, obliczane przez sędziów na podstawie specjalnych tabel. Dzięki medalowi Gąsienicy-Gronia Polska, razem z Węgrami, uplasowała się na 12. miejscu klasyfikacji krajów.

jkn / polsatnews.pl