Bez ogrzewania i wody w bloku komunalnym. "Nakleili nam kartę na drzwiach"
Blok komunalny na warszawskiej Pradze Południe, który nie posiada centralnego ogrzewania, teraz stracił bieżącą wodę. - Usłyszałam od administracji, że mogę sobie przynosić wodę z piwnicy - przekazała Polsat News jedna z mieszkanek.
W Warszawie, przy ulicy Lubinieckiej na Pradze Południe, stoi blok komunalny, bez centralnego ogrzewania, w środę stracił również bieżącą wodę. Powodem awarii ma być zamarznięcie rur w pustych mieszkaniach.
W czwartek około godz. 10, dzięki interwencji Polsat News, uzyskano pierwsze reakcje ze strony administracji.
- Stwierdzono zamarznięcie rur w pustostanach w tym bloku - mówiła Katarzynie Rosickiej pani Grażyna, jedna z mieszkanek bloku. - Usłyszałam od administracji, że mogę sobie przynosić wodę z piwnicy - dodała. Mieszkanka bloku nie jest jednak w stanie przynosić ciężkich baniaków z wodą na drugie piętro, ze względu na chory kręgosłup, biodra i kolana, a także problem z nadciśnieniem.
Blok komunalny bez centralnego ogrzewania. Z powodu awarii stracił również wodę
Pani Grażyna przekazała również, że na co dzień ogrzewa swoje mieszkanie dwoma piecykami elektrycznymi - Jeden stoi w łazience, a drugi w pokoju, gdzie śpię z córką - mówiła.
Przekazała, że pokój córki nie jest ogrzewany ze względu na brak funduszy na dodatkowy piecyk. Obie śpią w jednym łóżku. Używają do ogrzania się w nocy kołdry, trzech kocy oraz narzuty.
- Obecnie mam 14 st. C w mieszkaniu - mówiła, pokazując termometr. - W tym tygodniu najmniej było 10-12 st. C - dodała.
Ze względu na bezpieczeństwo mieszkanka musi wyłączyć piecyki, gdy wychodzi z mieszkania. Gdy do niego wraca, temperatura nie przekracza 5 st. C.
Redakcja Polsatu News doprowadziła do wizyty pracownika administracji w bloku. - Pani z administracji przyniosła wodę, trzy butle - komentowała pani Grażyna.
- Nakleiła na drzwiach kartkę z napisem "awaria". Zapytała, kto godzi się na życie w takich warunkach. Nie chcę komentować tych słów - dodała mieszkanka bloku.
Burmistrz i urząd zapewnili mieszkańców oraz Polsat News, że sytuacja z brakiem wody ma zostać rozwiązana.
