Trudne warunki atmosferyczne panujące w Polsce dają się we znaki nie tylko zwykłym użytkownikom dróg, ale również służbom. Boleśnie przekonała się o tym załoga karetki pogotowia z Legnicy, która jadąc z pacjentem, utknęła na kilka godzin na oblodzonej drodze.

Trudne warunki na drogach. Karetka utknęła na kilka godzin

Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek na drodze krajowej nr 338 z Głogowa do Lubiąża (woj. dolnośląskie).

- Z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne i bardzo mocne oblodzenie drogi nasza karetka jadąca z pacjentem z Głogowa do Lubiąża utknęła na tej trasie i od godz. 2 w nocy nie mogła niestety dojechać - powiedziała portalowi legnica.fm Julia Wach, rzecznik prasowy pogotowia ratunkowego w Legnicy.

Ponieważ trasa pozostawała nieprzejezdna, a na miejsce nie mogły dojechać również inne służby, załoga karetki była zdana sama na siebie.

Przymusowy postój trwał niemal 10 godzin. - Chwilę temu karetka ruszyła, jedzie bardzo wolno, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa - przekazała w czwartek przed południem.

Rzeczniczka zapewniła, że pacjentowi, którzy przez cały czas był pod opieką ratowników medycznych, nie groziło żadne niebezpieczeństwo.

- Mamy nadzieję, że ta sytuacja będzie się stabilizowała i będzie już coraz lepiej, jednak ogromna prośba, żeby w tym miejscu pojawiła się piaskarka, która zdecydowanie poprawiłaby warunki drogowe dla wszystkich - zaapelowała.

Ostrzeżenia przed gołoledzią dla 13 województw

W czwartek w przeważającej części kraju cały czas obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź.

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed gołoledzią, które dotyczą województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź dotyczą województw: dolnośląskiego oraz części woj. opolskiego.

Alert dla znacznej części kraju ostrzegający przed możliwym marznącym deszczem i gołoledzią w środę i czwartek wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

