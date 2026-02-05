10 godzin czekania. Karetka z pacjentem utknęła na oblodzonej drodze
Karetka pogotowia ratunkowego przewożąca pacjenta utknęła na oblodzonej drodze. Przymusowy postój trwał niemal 10 godzin. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. W czwartek w niemal całym kraju cały czas obowiązują ostrzeżenia przed gołoledzią.
Trudne warunki atmosferyczne panujące w Polsce dają się we znaki nie tylko zwykłym użytkownikom dróg, ale również służbom. Boleśnie przekonała się o tym załoga karetki pogotowia z Legnicy, która jadąc z pacjentem, utknęła na kilka godzin na oblodzonej drodze.
Trudne warunki na drogach. Karetka utknęła na kilka godzin
Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek na drodze krajowej nr 338 z Głogowa do Lubiąża (woj. dolnośląskie).
- Z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne i bardzo mocne oblodzenie drogi nasza karetka jadąca z pacjentem z Głogowa do Lubiąża utknęła na tej trasie i od godz. 2 w nocy nie mogła niestety dojechać - powiedziała portalowi legnica.fm Julia Wach, rzecznik prasowy pogotowia ratunkowego w Legnicy.
Ponieważ trasa pozostawała nieprzejezdna, a na miejsce nie mogły dojechać również inne służby, załoga karetki była zdana sama na siebie.
Przymusowy postój trwał niemal 10 godzin. - Chwilę temu karetka ruszyła, jedzie bardzo wolno, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa - przekazała w czwartek przed południem.
Rzeczniczka zapewniła, że pacjentowi, którzy przez cały czas był pod opieką ratowników medycznych, nie groziło żadne niebezpieczeństwo.
- Mamy nadzieję, że ta sytuacja będzie się stabilizowała i będzie już coraz lepiej, jednak ogromna prośba, żeby w tym miejscu pojawiła się piaskarka, która zdecydowanie poprawiłaby warunki drogowe dla wszystkich - zaapelowała.
Ostrzeżenia przed gołoledzią dla 13 województw
W czwartek w przeważającej części kraju cały czas obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź.
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed gołoledzią, które dotyczą województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.
Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź dotyczą województw: dolnośląskiego oraz części woj. opolskiego.
Alert dla znacznej części kraju ostrzegający przed możliwym marznącym deszczem i gołoledzią w środę i czwartek wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
