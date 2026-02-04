"Dziś rozmowy zakończyły się. Oficjalne komunikaty ze strony (szefa ukraińskiej delegacji) Rustema (Umierowa) nadejdą trochę później" - przekazało biuro prezydenckie dziennikarzom.

Na pytanie, czy negocjacje będą kontynuowane w czwartek, nadeszła odpowiedź: Planuje się, że tak.

Negocjacje w Abu Zabi. Na agendzie "pakiet dobrobytu" dla Ukrainy

Wcześniej w środę główny ukraiński negocjator, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow przekazał, że ukraińska delegacja przybyła do stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Abu Zabi, gdzie rozpoczęła spotkania w formacie trójstronnym - Ukraina, USA i Rosja.

Negocjacje zaplanowano na środę i czwartek. Według Umierowa prace w ZEA będą składały się z dwóch części.

Poinformował, że przewidziano spotkanie dwustronne ze stroną amerykańską, reprezentowaną przez Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Planowane jest omówienie zagadnień dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i "pakietu dobrobytu" dla Ukrainy oraz niektórych kwestii dwustronnych.

Umierow powiadomił, że dojdzie również do rozmów trójstronnych. Według szefa RBNiO strona rosyjska "będzie reprezentowana na znaczącym szczeblu i będzie miała mandat do omówienia kwestii wojskowo-politycznych".

"To byłby jego koniec". Ławrow oskarża Zełenskiego

Tymczasem rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w środę oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o to, że nie chce zawrzeć porozumienia pokojowego, ponieważ oznaczałoby to koniec jego kariery politycznej - podała rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA.

Zełenski oświadczył, że chce porozumienia, ale nie jest skłonny zgodzić się na rosyjskie warunki, które jak twierdzi oznaczałyby kapitulację, i nie jest gotów oddać Moskwie terytorium, którego jej armia nie zdobyła na polu bitwy.

