Ujawnili rozmowy Rosjan. Oto co naprawdę żołnierze sądzą o swojej armii
- Nie jemy, nie pijemy w ogóle. Gdybym się odwrócił na bok, nawet byś mnie nie zauważył - mówił rosyjski żołnierz w nagraniu przechwyconym i upublicznionym przez wojskowy wywiad Ukrainy (HUR). To kolejny materiał, który potwierdza, że w armii kraju agresora występują braki w dostawach żywności.
Nie wiadomo, z kim kontaktował się żołnierz, którego rozmowę telefoniczną nagrały ukraińskie służby. Z materiału wynika jednak, że Rosjanin skarży się na znaczną utratę wagi i wyczerpanie, stwierdzając, że z powodu niedożywienia mundur "wisi na nim jak wieszaku".
Problemy zaopatrzeniowe Rosjan. "Rozmowa odzwierciedla rosnący trend"
Żołnierz twierdził, że dostawy żywności do jego jednostki praktycznie ustały, przez co on i jego towarzysze broni muszą polegać na wszelkich ograniczonych zapasach, jakie uda im się znaleźć. "Przechwycona rozmowa odzwierciedla rosnący trend opisywany przez ukraiński wywiad: rosyjskie siły frontowe pozostają bez podstawowego wsparcia logistycznego" - napisano w sfinansowanym przy wsparciu rządu w Kijowie serwisie united24media.
Rosjanin zauważył również, że jego stan fizyczny pogorszył się do tego stopnia, że można go rozpoznać jedynie po brodzie. Ukraińscy urzędnicy stwierdzili, że takie doniesienia stają się coraz częstsze w ostatnich tygodniach i sugerują ogólny spadek morale i samopoczucia.
"Te skargi wskazują na systemowe problemy logistyczne armii rosyjskiej i pokazują niezdolność dowódców do zapewnienia nawet najbardziej podstawowego zaopatrzenia wojskom na linii frontu" – podał ukraiński wywiad wojskowy w oświadczeniu towarzyszącym publikacji.
Ukraińcy z ofertą dla Rosjan. Uruchomili specjalny program
Ukraińcy przypomnieli przy tej okazji o projekcie "Chcę żyć", oferującego rosyjskim żołnierzom szansę na bezpieczne poddanie się za pośrednictwem specjalnego bota w aplikacji Telegram.
Ostatnia publikacja HUR zbiegła się z szerszymi doniesieniami o zmęczeniu i pogarszającym się stanie zdrowia w szeregach armii kraju agresora.
Wcześniej ukraińskie służby informowały, że rosyjscy żołnierze zaczęli sięgać po opioidy, aby poradzić sobie z wyczerpaniem psychicznym, nieudanymi atakami i dużymi stratami. W przechwyconych rozmowach telefonicznych rosyjscy żołnierze stwierdzali, że to jedyny sposób na przetrwanie wojny.
