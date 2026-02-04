Georgy Avaliani ma 47 lat. Jest ojcem trójki dzieci. Do armii został zmobilizowany jesienią 2022 roku, kilka miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny z Ukrainą.

Jak opisali reporterzy rosyjskiego portalu Mediazona - uznawanego przez Kreml za "organizację niepożądaną" - mężczyzna od razu po wysłaniu na front uciekł. Nie chciał walczyć. "Jest pacyfistą" - podało z kolei Politico.

Wówczas jednak Avaliani został złapany przez rosyjskie służby. Miał być następnie przetrzymywany w "piwnicy tortur", po czym odesłany z powrotem do jednostki wojskowej. Za trzecią próbą Rosjanin zdołał uwolnić się spod rozkazu oficerów. Wraz z nim uciekły jego żona i dzieci.

Rosjanin zdezerterował. Odmówiono mu azylu politycznego

Reporterzy Meduzy ustalili, że 47-latek znajduje się na liście osób poszukiwanych w Rosji. Mimo to władze Niemiec - w których schronił się mężczyzna - miały stwierdzić, że nie potrzebuje on pomocy, a powrót do Rosji jest dla niego bezpieczny.

"Nie ma powodu sądzić, że - jeśli (on i jego rodzina - red.) zostaną odesłani do Federacji Rosyjskiej - będą bardzo narażeni na prześladowania lub poważne szkody" - napisał przedstawiciel Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF). Pismo cytowała Mediazona.

ZOBACZ: Odwet Ukrainy. Rosyjskie miasto pozbawione ogrzewania i prądu

Z raportu antykremlowskiego serwisu Mediazona wynika, że imigranci w Niemczech otrzymują odmowy udzielenia azylu według jednego szablonu dokumentu, a urzędnicy nie analizują wnikliwie każdego przypadku z osobna.

Autorzy analizy twierdzą, że niemiecki rząd federalny przekonały słowa Władimira Putina, który zapewniał o końcu mobilizacji wojskowej. Rosyjski przywódca obiecał, że ci, którzy wcześniej uciekli, będą jedynie musieli zapłacić 300 euro kary (ok. 1,3 tys. zł) po powrocie.

Uciekł i zabrał rodzinę. Ścigają go listem gończym

Jak zaznaczyli reporterzy Mediazony, Niemcy zdają się nie widzieć różnicy między uchylaniem się od poboru a ucieczką z pola walki - oceniło Politico. Co więcej, Avaliani jest nie tylko dezerterem, ale także poszukiwanym listem gończym.

- Nawet gdybym uciekł przed śmiercią, zostałbym wysłany na front albo groziłoby mi 15 lat więzienia - wyjaśnił Avaliani, cytowany przez media. Zapowiedział, że odwoła się od decyzji ws. azylu.

Politico podkreśliło, że od początku agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku zaszły poważne zmiany w niemieckiej polityce. Jeszcze w pierwszym roku pełnoskalowej wojny ówczesny minister sprawiedliwości Niemiec Marco Buschmann podkreślał, że każdy, kto sprzeciwia się Putinowi, jest mile widziany przez władze Berlina.

Pomoc dla emigrantów z Rosji spada

W latach 2022 i 2023 średnio jeden na dziesięciu rosyjskich mężczyzn otrzymywał jakąś formę azylu. Natomiast w latach 2024 i 2025 na pozytywne rozpatrzenie wniosków o ochronę mogło liczyć około 4 proc. imigrantów.

Po przejęciu funkcji kanclerza Niemiec Friedrich Merz zaostrzył politykę migracyjną, chcąc - jak twierdzą analitycy Politico - odciągnąć wyborców od prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

ZOBACZ: "Putin dotrzymał słowa". Trump odpowiedział na zarzuty ws. Ukrainy

Władze Bundestagu zapowiedziały, że w lutym lista niebezpiecznych krajów zostanie uproszczona, a obowiązek toczenia spraw o deportację z udziałem prawników - zniesiony. Rząd federalny Niemiec sugeruje, że przyspieszy to procedury. Krytycy jednak widzą w tym ryzyko ograniczenia praw i ochrony uchodźców.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni