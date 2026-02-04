Wpis Muska był odpowiedzią na udostępniony w mediach społecznościowych fragment przemówienia Pedro Sancheza, który zapowiedział wprowadzenie mechanizmów zapobiegających nadużyciom ze strony dużych platform społecznościowych. Mają one zapewnić pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej kierownictwa serwisów za "nieusuwanie nielegalnych lub nawołujących do nienawiści treści", a także manipulację algorytmami.

"Tyran i zdrajca narodu". Mocny wpis Elona Muska

Szef hiszpańskiego rządu chciałby też wprowadzenia przepisów zakazujących osobom poniżej 16. roku życia korzystania z serwisów społecznościowych. Podobne regulacje od niedawna obowiązują w Australii (tam granica wieku to 15 lat).

"To tyran i zdrajca hiszpańskiego narodu" - skomentował właściciel portalu X. W innym wpisie nazwał też Sancheza "faszystowskim totalitarystą".

Pedro Sanchez znany jest z krytyki pod adresem platform społecznościowych m.in. za rozpowszechnianie i brak reakcji na mowę nienawiści i dezinformację. Rok temu podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos wezwał do położenia kresu "anonimowości w sieciach społecznościowych".

Musk często atakuje polityków. Obrażał m.in. Radosława Sikorskiego

Przed kilkoma dniami Musk skrytykował hiszpańskiego polityka za zalegalizowanie pobytu około 500 tys. nielegalnych imigrantów, na co Sanchez odpowiedział: "Mars może poczekać, ludzkość nie". Było to odniesienie do planów firmy SpaceX należącej do Muska, chcącej wysłać rakietę na Marsa.

Elon Musk słynie z obraźliwych słów kierowanych pod adresem niektórych polityków. W ostatnim czasie obraził m.in. polskiego wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, nazywając go "śliniącym się imbecylem". Sikorski zapytał wcześniej Muska, dlaczego nie powstrzymuje Rosjan przed wykorzystywaniem systemu Starlink do atakowania Ukrainy. Kontrowersyjny przedsiębiorca odparł, że szef MSZ "nie ma pojęcia" o wykorzystywaniu tej technologii w ukraińskiej łączności.

