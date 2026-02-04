Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.

Również pozostałe stopy procentowe nie zmieniły się - stopa lombardowa pozostała na poziomie 4,5 proc., stopa depozytowa - 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli w wysokości 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,1 proc.

W ubiegłym roku RPP obniżała stopy procentowe sześć razy, łącznie o 1,75 p.p. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu zeszłego roku - o 0,25 pkt proc.; stopa referencyjna spadła wówczas do 4 proc. w skali rocznej.

RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych

Analitycy byli podzieleni co do ruchu RPP podczas lutowego posiedzenia - pisze Interia Biznes.

"Po raz pierwszy od paru miesięcy rynek jest bardzo daleki od jednogłośności. W ankietach prognostycznych respondenci podzielili się niemal równo na pół i są dobre argumenty zarówno za kontynuacją pauzy, jak i za wznowieniem cięć. Którą z tych opcji wybierze RPP? Naszym zdaniem tę drugą - inflacja jest niska i będzie niższa" - prognozowali eksperci Banku Pekao.

Z kolei główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki zakładał brak zmian. Podkreślił jednocześnie, że jest przestrzeń do dalszych obniżek i to "tylko kwestia czasu i wyboru odpowiedniego momentu".

Zgodnie z najnowszymi danymi NBP inflacja bazowa w grudniu 2025 r. wyniosła 2,7 proc. w ujęciu rok do roku - podaje Interia Biznes. Jest obecnie najniższa od 2019 r. Jeśli chodzi o inflację CPI, ostatnie dane za grudzień wskazują na spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do listopada, do poziomu 2,4 proc. rdr.

