Prawo i Sprawiedliwość ma na wiosnę zaprezentować swojego kandydata na premiera. Jak zapowiedział poseł PiS i były wicepremier Jacek Sasin, partia chce przejść do politycznej ofensywy, która obejmie także "ofertę personalną". Celem ma być uniknięcie sytuacji, w której - jak ujął to polityk - wyborcy "kupują kota w worku".

Sasin podkreślił, że przyszły kandydat na szefa rządu ma być "nową twarzą" i symbolem nowego otwarcia. Wykluczył przy tym kandydatury prezydenta Andrzeja Dudy, byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz swoją własną. Jak argumentował, była głowa państwa jest dziś "trochę poza bieżącą polityką", a on sam pozostaje kojarzony z poprzednimi rządami PiS.

ZOBACZ: Sprawa Włodzimierza Czarzastego. Pilne spotkanie u premiera

Morawieckiego porównał z kolei do byłej szefowej rządu Beaty Szydło. - Jakoś nikt się tym tak nie emocjonuje, czy będzie premierem, czy nie będzie. Może pani premier Szydło też by chciała, ale ma na tyle skromności w sobie, że nie wszystkim to komunikuje - ocenił w Radiu Zet. Zapewniał jednocześnie, że kierownictwo PiS kieruje się "pragmatyzmem i oczekiwaniami wyborców", a nie osobistymi ambicjami polityków.

"Zew kingmakera". Morawiecki szydzi z Sasina, odpowiedział mu Bocheński

Na jego słowa zareagował w mediach społecznościowych Morawiecki. Były premier opublikował wpis z trzema ziewającymi emotikonami, dodając: "PS Jacku, skoro znów budzi się w Tobie zew kingmakera, mam dwa słowa: sejmik podlaski".

Komentarz ten odnosi się do napięć w strukturach PiS na Podlasiu. W ostatnich miesiącach z partii usunięto m.in. białostocką radną Alicję Biały oraz radnego z Łomży Piotra Modzelewskiego. Jeden z lokalnych samorządowców mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" o "zamordyzmie" i odejściu partii od dawnych ideałów. Sasin, pełniący funkcję prezesa okręgu podlaskiego PiS, przekonywał jednak, że sytuacja jest pod kontrolą, a partia jest "zmobilizowana jak nigdy" i porządkuje swoje szeregi.

🥱🥱🥱



PS Jacku, skoro znów budzi się w Tobie zew kingmakera mam dwa słowa: sejmik podlaski 🙃 https://t.co/n9ElTu4kJt — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) February 4, 2026

Napiętą atmosferę próbował w odpowiedzi tonować europoseł PiS Tobiasz Bocheński. W mediach społecznościowych zaapelował o opanowanie emocji. "Dajcie sobie spokój. Świat nie kręci się wokół nazwiska premiera, bo trzeba zwyciężyć w wyborach. A wyborów nie chcemy wygrać dla siebie, tylko żeby zmieniać Polskę" - napisał. Wcześniej polityk przekonywał, że kandydat na premiera z PiS zostanie wyłoniony dopiero po wyborach, a nie już na wiosnę.

Gra o stanowisko premiera w PiS. Morawiecki nie spełnia jednego kryterium

Przemysław Czarnek potwierdził wcześniej na antenie RMF FM, że wystawienie kandydata przed wyborami jest rozważane. - Ja myślę, że taki jest zamiar również kierownictwa naszego ugrupowania, w szczególności pana prezesa, żeby postawić na jednego lidera i prowadzić już kampanię wyborczą. (...) To jest dobry pomysł - ocenił poseł PiS.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński postawił cel dla PiS. Nie daje zgody na "duszoną Polskę"

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że na liście pozostają tylko dwa nazwiska - Zbigniew Bogucki i Tobiasz Bocheński. Były premier Morawiecki miał zostać skreślony, ponieważ nie spełnia kryterium wiekowego. - Mateusz Morawiecki jest znakomitym politykiem z wielkim doświadczeniem, ale jak słyszeliśmy, kryteria są takie, że trzeba mieć do 50. roku życia. To i się już średnio łapie - wyjaśnił polityk.

- To pewnie ogłoszenie nie nastąpi jutro. Jeszcze troszeczkę. Poczekamy, jeszcze 2-3 tygodnie, miesiąc, dwa miesiące. Jak sądzę, będzie to wiosna, ale to jest naprawdę kwestia jeszcze nie skonkretyzowana - dodał.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni