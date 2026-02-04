W październiku ubiegłego roku obywatel Włoch padł ofiarą oszustwa, którego dokonano za pośrednictwem aplikacji randkowej. 42-letni mężczyzna poznał dzięki niej kobietę podającą się za mieszkankę Singapuru.

Wkrótce po rozpoczęciu wymiany wiadomości kobieta zaproponowała Włochowi inwestycję w kryptowaluty, dzięki której mężczyzna miał się wzbogacić. 42-latek postanowił skorzystać z propozycji, w efekcie czego stracił 1,7 miliona złotych swoich oszczędności.

Oszustwo w Krakowie. Obywatel Włoch stracił 1,7 miliona złotych

Mechanizm oszustwa, którego ofiarą padł obywatel Włoch, był bardzo prosty. Kobieta przesłała mężczyźnie link do platformy inwestycyjnej i pomogła mu założyć konto. Zadaniem 42-latka było przelewanie na konto jak najwyższych kwot. Jak twierdziła kobieta, wpłata wyższej kwoty miała równać się większym zyskom w przyszłości.

Od listopada ubiegłego roku do stycznia bieżącego roku obywatel Włoch dokonał przelewu kilkanaście razy. Łączna kwota, która trafiła na konto, wyniosła 1,7 miliona złotych.

Kraków: Obywatel Włoch stracił 1,7 miliona złotych. Skorzystał z aplikacji, został oszukany

O tym, że padł ofiarą oszustwa, mężczyzna zorientował się pod koniec stycznia. Kiedy kolejny raz zalogował się na platformie inwestycyjnej, pojawił się nieznany błąd. Następnie na stronie ukazała się informacja o zablokowaniu konta oraz konieczności dokonania kolejnych wpłat w celu odzyskania wpłaconych środków.

Kiedy mężczyzna odkrył, że został oszukany przez kobietę poznaną poprzez aplikację randkową i stracił swoje oszczędności, złożył w tej sprawie zawiadomienie na Komisariacie Policji II w Krakowie.

Internetowe oszustwa. Policja apeluje o maksymalną ostrożność

W związku z oszustwem, do którego doszło w Krakowie, policja przypomina o konieczności zachowywania maksymalnej ostrożności podczas korzystania z portali społecznościowych, aplikacji randkowych i komunikatorów internetowych. Szczególnie jeśli za ich pośrednictwem kontaktujemy się z nowo poznanymi osobami.

Policja regularnie informuje o przypadkach oszustw, których dokonano w podobny sposób. Warto pamiętać również o tym, że niektórzy oszuści podają się za pracowników instytucji, na przykład banków. W styczniu ofiarą takiego przestępstwa padł 64-letni mieszkaniec powiatu limanowskiego, który w wyniku oszustwa stracił 210 tysięcy złotych.

mar / polsatnews.pl