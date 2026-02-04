Seria wypadków na autostradzie A2. Korek ciągnie się na kilkanaście kilometrów

Jak podawała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), do wypadku doszło ok. godz. 6 rano na 453 kilometrze autostrady A2 - odcinek między węzłami Pruszków i Konotopa.

- Właśnie otrzymaliśmy informację o śmierci 60-latki, pasażerki Citroena, która po wypadku została przewieziona do szpitala - poinformowała rzeczniczka komendy powiatowej policji dla powiatu warszawskiego zachodniego podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.

Auto wpadło w poślizg i zderzyło się z ciężarówkami

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem marki Citroën straciła panowanie nad pojazdem podczas zmiany pasa ruchu. Wpadła w poślizg, uderzyła w bariery energochłonne, a następnie w dwa jadące w tym samym kierunku pojazdy ciężarowe - wyjaśniła policjantka.

Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Na jezdni w kierunku Warszawy zamknięte są dwa z trzech pasów ruchu, a kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, które mogą potrwać kilka godzin.

- Na miejscu trwają czynności, które w przypadku wypadków są czasochłonne. Nie będziemy mogli ich powtórzyć, dlatego musimy być skrupulatni. W przeciwieństwie do sytuacji, w której mamy do czynienia z kolizją, nie możemy też przepchnąć pojazdów na pobocze czy pas awaryjny - muszą zostać na miejscu, żebyśmy mogli przeprowadzić oględziny – wytłumaczyła

Seria wypadków na autostradzie A2

Zderzenie pojazdów nastąpiło także na 542. kilometrze A2 na Mazowszu na odcinku węzłów Siedlce Zachód i Groszki. Zablokowana była jezdnia w kierunku Warszawy - przekazała GDDKiA.

Utrudnienia na A2 występują również w woj. łódzkim. Ochotnicza straż pożarna w Bolimowie poinformowała na Facebooku o zdarzeniu, do którego doszło ok. godz. 05.40 w Wólce Łasieckiej (powiat skierniewicki) na 403. kilometrze autostrady, gdzie auto uderzyło w barierę energochłonną. Na miejsce zadysponowano kilka jednostek straży pożarnej i zespół pogotowia ratunkowego.

Wcześniej do wypadku doszło również na 377. kilometrze autostrady, na wysokości miejscowości Zawady (woj. łódzkie), w kierunku Poznania. Po godz. 6 policja województwa łódzkiego poinformowała, że ruch w tym miejscu odbywa się obecnie bez przeszkód.

Trudne warunki na drogach w centrum

Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta poinformował, że w środę na stołeczne ulice wyjechało 170 posypywarek, które zajmują się ulicami, gdzie kursują miejskie autobusy. Akcja rozpoczęła się o godz. 4.40 i dotyczy 1500 km dróg. W stolicy rano spadł śnieg.

"Przewidywania synoptyków sprawdziły się, przy około -10 st. C trwają opady śniegu. W takich warunkach sama sól już nie działa i konieczny jest dodatek chlorku wapnia" - podano w komunikacie na Facebooku.

ZOM zadeklarował, że przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni jezdni i chodników i jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje.

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

