Statek towarowy Sparta IV przez kilka dni płynął przez Morze Śródziemne w kierunku zachodnim, zmierzając ku Cieśninie Gibraltarskiej, ale we wtorek wieczorem, na wysokości wschodniego wybrzeża Sardynii, nagle skręcił na północ i od tego czasu wykonywał niczym nieuzasadniony ruch wahadłowy, poruszając się po osi północ-południe.





W środę wieczorem zmienił położenie i teraz znajduje się po wschodniej stronie wyspy.

Włochy. Rosyjskie statek u wybrzeży Sardynii. "Syryjski ekspres"

Na Morzu Śródziemnym nie ma obecnie sztormu ani wysokich fal, które mogłyby usprawiedliwić takie manewry. Serwis ItaMilRadar przekazał, że na Morzu Tyrreńskim, w okolicach gdzie znajduje się jednostka, fale sięgają 2,5 m, co mieści się w jego granicach operacyjnych.

Co więcej, nawet jeśli Sparta IV miałaby powody, by szukać schronienia, jej odejście tak głęboko na północ nie znajduje uzasadnienia.

Również infrastruktura dna morskiego nie daje odpowiedzi na pytanie, o obecność i manewry wykonywane przez ten statek, bowiem w tym rejonie nie ma kluczowych kabli podmorskich, które mogłyby być celem rosyjskiej dywersji.

ZOBACZ: Rosyjski okręt blisko kraju NATO. Śledzili go przez kilka dni

Serwis zasugerował, że Sparta IV jest prawdopodobnie załadowana bronią i czeka na dwie rosyjski jednostki znajdujące się nieopodal: niszczyciela Siewieromorsk i tankowiec Kama.

Zwykle razem tworzą tzw. syryjski ekspres, czyli konwój transportujący broń do i z Syrii.

Statek towarowy Sparta IV. Sankcje USA

Stany Zjednoczone w maju 2022 r. nałożyły sankcje na Spartę IV, która jest własnością rosyjskiej firmy żeglugowej SK-Yug LLC, spółki zależnej od rosyjskiej firmy spedycyjnej Oboronlogistika LLC, wykorzystywanej przez Kreml do transportu towarów wojskowych i specjalnego przeznaczenia. Obie te firmy są objęte sankcjami.

Według portalu WarSanctions w 2023 r. statek załadowany bronią odbył co najmniej sześć rejsów między bazą wojskową Tartus w Syrii a rosyjskim portem Noworosyjsk.

Jeszcze intensywniejszą działalność na tym szlaku prowadził w latach 2024 i 2025, i w ocenie portalu najprawdopodobniej kontynuuje ją obecnie.

W środę nietypowe manewry rosyjskiego statku obserwował m.in. włoski samolot patrolowy P-72B.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni