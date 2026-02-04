i Jinping podkreślił, że jako mocarstwa i stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, Chiny i Rosja "mają obowiązek nakłaniać społeczność międzynarodową do przestrzegania zasad sprawiedliwości i uczciwości oraz wspólnie stać na straży globalnej stabilności strategicznej".

Chiński przywódca wyraził też chęć "wspólnego nakreślenia nowego planu" dla relacji dwustronnych z Rosją.

Rozmowa Putina z przywódcą Chin. "Współpraca o charakterze strategicznym"

Władimir Putin, składając życzenia z okazji nadchodzącego roku "Ognistego Konia", określił wszechstronne partnerstwo obu krajów jako "wzorcowe".

ZOBACZ: Początek kłopotów Muska. Policja wdarła się do biur

- W warunkach narastających turbulencji na świecie, polityczny tandem Moskwy i Pekinu pozostaje ważnym czynnikiem stabilizującym – oświadczył gospodarz Kremla. Zaznaczył też, że Rosja pozostaje liderem w dostawach energii do Chin, a współpraca ta ma charakter "prawdziwie strategiczny".

Putin wskazał również na dynamiczny wzrost wymiany w sektorze rolnym, która według rosyjskich danych zwiększyła się o ponad 20 proc., stając się istotnym elementem dwustronnej agendy gospodarczej.

To pierwsza rozmowa przywódców ChRL i Rosji w tym roku – choć zwyczajowa, poprzedzająca chiński Nowy Rok, zbiega się z początkiem trójstronnych negocjacji między Ukrainą, USA a Rosją w Abu Zabi. W nocie MSZ Pekinu nie wspomniano wprost o wojnie, a jedynie o "gorących punktach zapalnych", co współgra z deklarowaną przez Pekin neutralnością wobec "kryzysu w Ukrainie".

Chiny podtrzymują to stanowisko mimo zacieśniania więzi, czego dowodem są intensywne relacje dyplomatyczne w ubiegłym roku, gdy Xi i Putin spotkali się osobiście dwukrotnie, a telefonicznie rozmawiali co najmniej cztery razy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni