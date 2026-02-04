Potężna awaria ciepłowni w Warszawie. Ponad pół tysiąca budynków nie ma ogrzewania

"Wstrzymanie dostaw ciepła do mieszkańców Ursusa (549 adresów) nastąpiło o godzinie 9:30. Aktualnie jest prowadzone odwodnienie sieci ciepłowniczej na tym odcinku, co jest niezbędne do przeprowadzenia naprawy" - poinformował Paweł Zbiegniewski.

Sieć zostanie ponownie napełniona po zakończeniu prac. "Teraz woda w sieci ciepłowniczej jest w postaci pary o temp. 120 stopni C." - wyjaśnił.

Ponad 500 miejsc bez ogrzewania. Awaria w Warszawie

Jak oświadczył rzecznik Veolia Energia Warszawa, ekipy będą pracowały bez przerwy, aby naprawa przebiegła sprawnie i jak najszybciej ciepło wróciło do mieszkańców Ursusa.

"Przepraszamy za niedogodności i zapewniamy o najwyższym priorytecie dla usunięcia awarii" - podkreślił.

Przerwa w dostawach ciepła obejmuje także dzielnicowe szkoły i przedszkola - poinformował Urząd Dzielnicy Ursus w mediach społecznościowych.

Radio Kolor podało, że problemy z tą magistralą zostały zlokalizowane dwa dni temu. - Dzisiaj o 9.30 rano zostały wstrzymane dostawy ciepła do mieszkańców Ursusa z powodu wykrycia dwa dni temu awarii ciepłowniczej potencjalnie niebezpiecznej dla sieci. Czekaliśmy z naprawą do momentu, aż temperatury nie będą tak niskie - powiedział Zbiegniewski dla radia.

Problemy z siecią wodociągową w kilku dzielnicach

Dodatkowo mieszkańcy Ursusa muszą się zmagać z awariami sieci wodociągowej, do których doszło przy ul. Obrońców Helu i Kajetańskiej - podał PAP.

Awarie wodociągów dotknęły też Bemowo - ulice Iskry i Irzykowskiego (nadal naprawiana jest awaria przy ulicy Księcia Bolesława), Białołękę - ulica Berensona, Mokotów - ulica Sobieskiego, Wolę - Aleja Jana Pawła II, Włochy - 1 Sierpnia, Śródmieście - Krucza (nadal naprawiana jest awaria przy ulicy Rozbrat).

Od wtorku wodociągowcy walczą też z awarią na Targówku przy ulicy Bogumińskiej.

