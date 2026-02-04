Polska laweta wycofana w ruchu. Niemieccy policjanci pokazali zdjęcie
"Eksperyment na kołach" - tak policjanci z Nadrenii Północnej-Westfalii określili przejazd polskiej ciężarówki z naczepą lawetą, która przemierzała Niemcy, żeby dotrzeć do miejsca docelowego w Holandii. Funkcjonariusze ze względu na fatalny stan techniczny wycofali pojazdy z ruchu. Pokreślili, że "takie pojazdy nie powinny poruszać się po niemieckich drogach".
Funkcjonariusze z Nadrenii Północnej-Westfalii, w zachodnich Niemczech poinformowali w komunikacie, że we wtorek po południu zatrzymali na drodze L 692 w Lüdenscheid polską lawetę, która przewoziła samochód osobowy.
Niepokój policjantów niemieckiej drogówki wzbudził stan techniczny naczepy z przewożonym autem osobowym, który zmierzał w kierunku granicy z Holandią. Okazało się, że naczepa laweta miała pozdzierane opony.
Niemcy. Polska laweta wycofana z ruchu. "Koła jak jaka wielkanocne"
W komunikacie policja przejazd polskiego pojazdu nazwała "eksperymentem na kołach". "Koła kołysały się na stanowisku kontrolnym jak jajka wielkanocne" - czytamy.
W trakcie kontroli na oponach znaleziono wiele pęknięć, miejscami była zdarta tak, że można było zobaczyć jej wnętrze.
Wiele do życzenia pozostawiał też układ hamulcowy. "Klocki hamulcowe były mocno zużyte i częściowo luźno leżały w układzie. Werdykt: niebezpieczny dla ruchu drogowego" - podano.
Funkcjonariusze zza Odry pokreślili, że "takie pojazdy nie powinny poruszać się po niemieckich drogach".
