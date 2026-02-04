Polska laweta wycofana w ruchu. Niemieccy policjanci pokazali zdjęcie

Świat

"Eksperyment na kołach" - tak policjanci z Nadrenii Północnej-Westfalii określili przejazd polskiej ciężarówki z naczepą lawetą, która przemierzała Niemcy, żeby dotrzeć do miejsca docelowego w Holandii. Funkcjonariusze ze względu na fatalny stan techniczny wycofali pojazdy z ruchu. Pokreślili, że "takie pojazdy nie powinny poruszać się po niemieckich drogach".

Zużyta opona z widocznymi pęknięciami i przetarciami.
Polizei Märkischer Kreis
Polska laweta zatrzymana w Niemczech z powodu stanu technicznego

Funkcjonariusze z Nadrenii Północnej-Westfalii, w zachodnich Niemczech poinformowali w komunikacie, że we wtorek po południu zatrzymali na drodze L 692 w Lüdenscheid polską lawetę, która przewoziła samochód osobowy

 

Niepokój policjantów niemieckiej drogówki wzbudził stan techniczny naczepy z przewożonym autem osobowym, który zmierzał w kierunku granicy z Holandią. Okazało się, że naczepa laweta miała pozdzierane opony. 

Niemcy. Polska laweta wycofana z ruchu. "Koła jak jaka wielkanocne"

W komunikacie policja przejazd polskiego pojazdu nazwała "eksperymentem na kołach". "Koła kołysały się na stanowisku kontrolnym jak jajka wielkanocne" - czytamy. 

 

W trakcie kontroli na oponach znaleziono wiele pęknięć, miejscami była zdarta tak, że można było zobaczyć jej wnętrze. 

 

ZOBACZ: Niemcy stanęły. Kompletny paraliż w 150 miastach

 

Wiele do życzenia pozostawiał też układ hamulcowy. "Klocki hamulcowe były mocno zużyte i częściowo luźno leżały w układzie. Werdykt: niebezpieczny dla ruchu drogowego" - podano.

 

Funkcjonariusze zza Odry pokreślili, że "takie pojazdy nie powinny poruszać się po niemieckich drogach".

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
