Policjant spowodował kolizję i uciekł. Miał ponad dwa promile alkoholu

Informację o zatrzymaniu funkcjonariusza, który pracował w policji od 13 lat, potwierdziła na swojej stronie internetowej sosnowiecka policja.

"Policjanci zatrzymali dziś (komunikat opublikowano 3 lutego - red.) funkcjonariusza Komisariatu Policji IV w Sosnowcu, który będąc w stanie nietrzeźwości doprowadził do zdarzenia drogowego na terenie Jaworzna. Komendant Miejski Policji w Sosnowcu zawiesił funkcjonariusza w pełnieniu obowiązków służbowych, wszczął postępowanie dyscyplinarne i wdrożył czynności zmierzające do wydalenia go ze służby" - przekazano.

Spowodował wypadek i uciekł. Pijany policjant zatrzymany

"W naszych szeregach nie ma miejsca dla osób, które mając stać na straży bezpieczeństwa i prawa sami łamią przepisy. W każdej takiej sytuacji wobec takiej osoby podejmowane są natychmiastowe kroki" - zapewniono w dalszej części komunikatu.

Do kolizji doszło we wtorek wczesnym popołudniem, policjant nie pełnił w tym czasie służby. Informację o zdarzeniu przekazał właściciel auta, które zostało uszkodzone.

- Sprawca miał wjechać w pojazd pokrzywdzonego, a następnie odjechać. Pokrzywdzony, który mimo uszkodzenia pojazdu był w stanie kontynuować jazdę, udał się za nim. Nawiązał kontakt z dyżurnym policji, potem przekazywał patrolowi namiary na sprawcę – wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.

Policjant z Sosnowca zatrzymany. Oczekiwanie na wszczęcie śledztwa

Prokuratura potwierdziła, że zatrzymany miał "znaczne" stężenie alkoholu w organizmie, nie podając szczegółów. Według nieoficjalnych informacji ze źródła zbliżonego do śledztwa, miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie, pobrano jego krew do szczegółowych badań.

Śledztwo w tej sprawie nie zostało jeszcze formalnie wszczęte. Ślady i dowody w sprawie zabezpiecza Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Południe.

Jak wynika z wypowiedzi prok. Kiliana, skoro sprawa dotyczy sosnowieckiego policjanta, najprawdopodobniej do prowadzenia śledztwa zostanie wyznaczona inna jednostka.

