Gdyby obecnie odbywały się wybory parlamentarne w Polsce, udział w nich wzięłoby 57,1 proc. badanych - podano w wynikach sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Na zwycięstwo mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, która w najnowszym badaniu zdobyła 31,4 proc. głosów.

Partia Donalda Tuska zyskała jeden punkt procentowy w stosunku do sondażu z listopada, gdzie mogła liczyć na 30,4 proc. poparcia - podaje dziennik.

PiS za KO, Konfederacja Korony Polskiej pnie się w górę

Spada poparcie dla PiS, które dwa miesiące temu mogło liczyć na 27,1 proc. głosów. Obecnie na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 23,3 proc. respondentów. Również Konfederacja notuje spadek, ugrupowanie popiera 12,6 proc. ankietowanych, a jeszcze w listopadzie było to 16,1 proc.

Wzrasta za to poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej - o 4,1 pkt proc. Na partię Grzegorza Brauna chce głosować 9 proc. badanych.

Lepszymi notowaniami może pochwalić się również Lewica, która może liczyć na 8,1 proc. Na PSL zagłosować chce 5,4 proc. respondentów, co daje partii wzrost o 2,2 pkt proc.

Partia Razem i Polska 2050 nie weszłyby do Sejmu

Jak wynika z nowego sondażu, do Sejmu nie weszłaby partia Razem (3,6 proc.) ani Polska 2050 (1,7 proc.). Przypomnijmy, że w sobotę Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zwyciężyła w wyborach na przewodniczącą Polski 2050, pokonując Paulinę Hennig-Kloskę, co może wpłynąć na wyniki kolejnych sondaży.

Jeśli głosy rozłożyłyby się według deklaracji w sondażu IBRiS: KO miałaby 183 mandaty w Sejmie, Lewica - 32, PSL - 15. Za to PiS - 131, Konfederacja - na 61, a Konfederacja Korony Polskiej - 38.

KO i PiS nie mają szans na samodzielne rządzenie. Konfederacje są silne, pogłoski o śmierci Lewicy przesadzone, a PSL wraca do gry - skomentował dla "Rzeczpospolitej" prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sumując poparcie dla formacji rządzących, mogą one liczyć razem na 44,9 proc. głosów. Dokładnie tyle samo (44,9 proc.) wynosi poparcie dla partii opozycyjnych: PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

