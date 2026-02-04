Odwet Ukrainy. Rosyjskie miasto pozbawione ogrzewania i prądu
Potężny atak rakietowy, będący odpowiedzią na rosyjskie uderzenia w ukraińską infrastrukturę energetyczną, wywołał blackout w przygranicznej miejscowości Biełgorod. Jak zauważa agencja UNIAN, temperatura na zewnątrz spadła do -22 stopni Celsjusza, przez co mieszkania szybko się wychładzają. Ukraińskie media donoszą, że to odwet za "rosyjski terror energetyczny".
Jak informuje ukraińska agencja UNIAN, co najmniej dziewięć regionów administracyjnych w obwodzie biełgorodzkim częściowo lub całkowicie straciło dostęp do prądu po atakach rakietowych.
"Infrastruktura systemu (energetycznego - red.) została poważnie uszkodzona" - napisał na Telegramie gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Awarię zasilania miała zostać wywołana przez atak rakietowy na dwie kluczowe stacje elektroenergetyczne.
W samym Biełgorodzie na stacjach benzynowych utworzyły się kolejki - mieszkańcy zaczęli masowo kupować benzynę do agregatów prądotwórczych. Z powodu przerw w dostawie energii wstrzymano też pobór wody i dostęp do internetu.
Odwet Ukrainy. Odpowiedź na "rosyjski terror energetyczny"
Kanał Vodokanal na Telegramie informuje, że w obwodzie biełgorodzkim wystąpiła przerwa w dostawie prądu w miejskich ujęciach wody, w jednej ze stacji pomp oraz w niektórych urządzeniach melioracyjnych.
UNIAN wskazuje, że to kolejny atak odwetowy Ukrainy, przeprowadzony w odpowiedzi na "rosyjski terror energetyczny". Wcześniej informowano o wystrzeleniu czterech ukraińskich pocisków Flamingo w kierunku rosyjskiego zakładu produkującego samoloty wojskowe. Ataki wymierzone były w przedsiębiorstwo SKIF-M LLC. Zdjęcia satelitarne potwierdziły, że wszystkie cztery pociski trafiły w cel.
Doniesiono również, że 24 stycznia w Biełgorodzie doszło do serii eksplozji . Władze lokalne poinformowały wówczas o uszkodzeniach obiektów energetycznych. Według przedstawicieli Rosji, ataki zostały prawdopodobnie przeprowadzone przez system artylerii rakietowej HIMARS.
