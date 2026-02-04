Jak informuje ukraińska agencja UNIAN, co najmniej dziewięć regionów administracyjnych w obwodzie biełgorodzkim częściowo lub całkowicie straciło dostęp do prądu po atakach rakietowych.

"Infrastruktura systemu (energetycznego - red.) została poważnie uszkodzona" - napisał na Telegramie gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow. Awarię zasilania miała zostać wywołana przez atak rakietowy na dwie kluczowe stacje elektroenergetyczne.

W samym Biełgorodzie na stacjach benzynowych utworzyły się kolejki - mieszkańcy zaczęli masowo kupować benzynę do agregatów prądotwórczych. Z powodu przerw w dostawie energii wstrzymano też pobór wody i dostęp do internetu.

Odwet Ukrainy. Odpowiedź na "rosyjski terror energetyczny"

Kanał Vodokanal na Telegramie informuje, że w obwodzie biełgorodzkim wystąpiła przerwa w dostawie prądu w miejskich ujęciach wody, w jednej ze stacji pomp oraz w niektórych urządzeniach melioracyjnych.

UNIAN wskazuje, że to kolejny atak odwetowy Ukrainy, przeprowadzony w odpowiedzi na "rosyjski terror energetyczny". Wcześniej informowano o wystrzeleniu czterech ukraińskich pocisków Flamingo w kierunku rosyjskiego zakładu produkującego samoloty wojskowe. Ataki wymierzone były w przedsiębiorstwo SKIF-M LLC. Zdjęcia satelitarne potwierdziły, że wszystkie cztery pociski trafiły w cel.

Doniesiono również, że 24 stycznia w Biełgorodzie doszło do serii eksplozji . Władze lokalne poinformowały wówczas o uszkodzeniach obiektów energetycznych. Według przedstawicieli Rosji, ataki zostały prawdopodobnie przeprowadzone przez system artylerii rakietowej HIMARS.

